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陸信通院：6月大陸市場手機出貨量2491.2萬部 年增12.5%

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
大陸手機市場延續成長動能。大陸信通院發布最新報告指，6月大陸市場手機出貨量2,491.2萬部，年增12.5%。圖為北京華為手機旗艦店。（路透）
大陸手機市場延續成長動能。大陸信通院發布最新報告指，6月大陸市場手機出貨量2,491.2萬部，年增12.5%。圖為北京華為手機旗艦店。（路透）

大陸中國信息通信研究院29日發布「2024年6月國內手機市場運作分析報告」，顯示6月大陸國內市場手機出貨量為2,491.2萬部，按年增長12.5%，然而，此一數據低於上月的手機出貨量3032.9萬部。另，當中的5G手機出貨量為2,213.1萬部，年增27.8%，占同期手機出貨量的88.8%，此一數量也低於5月的2,553.1萬部。

據大陸信通院微信公眾號「中國信通院CAICT」29日消息，針對大陸境內手機市場整體狀況，大陸信通院報告指出，今年上半年，大陸市場手機出貨量為1.47億部，年增13.2%，其中，5G手機達1.24億部，年增長21.5%，占同期手機出貨量的84.4%。

報告續指，今年6月，大陸手機上市新機型26款，年增18.2%，其中5G手機11款，年增57.1%，占同期手機上市新機型數的42.3%。今年前6個月，大陸手機上市新機型205款，年增1.0%，其中5G手機109款，年增28.2%，占同期手機上市新機型數的53.2%。

至於大陸手機市場海內外品牌構成上，上述報提到，今年6月，大陸國產品牌手機出貨量為2,204.3萬部，年增12.7%，占同期手機出貨量的88.5%；上市新機型26款，年增30.0%，占同期手機上市新機型數量的100%。

而今年前6個月，大陸國產品牌手機出貨量1.24億部，年增17.6%，占同期手機出貨量的84.4%；上市新機型192款，年增1.6%，占同期手機上市新機型數量的93.7%。

另，在智慧型手機發展狀況方面，信通院報告指，今年6月，大陸智慧型手機出貨量2,384.1萬部，較去年成長14.3%，占同期手機出貨量的95.7%；大陸智慧型手機上市新機型19款，較去年成長26.7%，占同期手機上市新機型數量的73.1%。

而今年上半年，大陸智慧型手機出貨量1.39億部，年增11.6%，占同期手機出貨量的94.7%；大陸智慧型手機上市新機型149款，年減13.9%，占同期手機上市新機型數量的72.7%。

此前，IDC（國際數據公司）近日發布的數據顯示，大陸手機市場延續成長動能。今年第二季，大陸智慧型手機市場出貨量約7,158萬台，年增8.9%。其中，vivo第二季以18.5%的市占率榮登大陸智慧型手機市場出貨量第一，年增17.1%，其後則是華為、OPPO、榮耀、小米。

品牌 市占率 微信

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