手遊市場回溫 陸Top30出海手遊上半年收入年增15%

市場調研機構Sensor Tower發布最新《2024 年海外手游市場洞察》報告顯示，上半年大陸Top30 出海手游海外收入之較上期增長15%，達到近45億美元，重返2022 年上半年水平。此前因大陸遊戲版號暫緩被迫出海的大陸手遊，顯示或正逐步走出陰霾中。

報告指出，海外手遊市場自2023 年下半年開始重回上升通道。今年上半年，海外手遊在App Store和Google Play渠道收入年增6%，達到325億美元。其中，美國、歐洲、拉美和中東市場 App Store 和 Google Play 手遊收入均顯著增長，南韓市場App Store手遊收入較去年同期提升 11%。

在2023年下半年至2024年上半年期間，Top300 出海中國手遊收入之和達到154億美元，其中Top30出海手遊收入均超過1億美元，總收入突破85億美元，佔Top300出海手遊海外總收入的56%。

而美國和日本仍是中國手遊出海的熱門市場，來自中國大陸的手遊產品在這兩個市場的收入分別超過20億、16億美元，佔大陸手遊出海總收入的50%。

大陸科技巨頭騰訊公司董事會主席、首席執行官馬化騰此前表示，遊戲是騰訊的王牌業務，遊戲出海其實是騰訊目前出海國際化的最大希望。

全球營銷衡量與體驗管理平台AppsFlyer近日也發布《2024遊戲 App 營銷現狀報告–ChinaJoy 特別版》指出，聚焦中國遊戲 App的出海之路，不同平台、細分品類的遊戲App激活量數據整體穩定持平。iOS 端無明顯增減，安卓端則小幅增長2%。

AppsFlyer大中華區總經理王瑋博士表示，2024年已經過半，中國遊戲出海市場出現回暖，正在重拾增長。遊戲輕量化、遊戲跨平台和AI賦能廣告素材成為了3個重要的關注點。

大陸國家新聞出版署自2021年7月22日以來再次暫停遊戲版號發放，並自2022年4月重啟遊戲版號。但這期間已經有許多遊戲公司淘汰出場。上證報引述天眼查資訊顯示，在2021年7月暫停發放的半年裡，有超過1.4萬家遊戲公司註銷。其他公司則以拓展海外市場尋求生存。