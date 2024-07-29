紐時：產能過剩價格大跌 中國太陽能產業陷動盪

中國過去主導全球太陽能市場，紐約時報報導，在政府支持大幅擴張下，產能過剩使得價格大跌，至少有7家中國大型廠商警告，今年上半年將出現嚴重虧損，產業陷入動盪。

紐時中文網今天報導，在過去15年裡，在中國政府支持下，中國主導了全球太陽能產業市場。地球上幾乎所有的太陽能電池板都是由中國公司製造。就連生產太陽能電池板的設備也幾乎全部在中國製造。

例如湖南神州光電能源公司2008年成立，一開始就享受各種可能的補貼。它幾乎免費獲得了約130畝位於市中心黃金地段的土地。中國最大的國有銀行之一安排了低息貸款。湖南省政府隨後同意承擔大部分利息。

在北京的示意下，中國的銀行向太陽能行業發放了大量貸款，用於工廠建設，以至於全國的太陽能工廠產能擴張至大約是全球需求的兩倍。產能過剩造成企業只得大幅削減成本和降價來維持市場競爭力。

降價對中國太陽能企業造成了嚴重打擊。批發價格去年下降了近一半，今年又下跌了25%。中國製造商正以遠低於成本的價格爭奪客戶，且過去一年，中國5大電池板及其他設備製造商的股價下跌了一半。6月下旬以來，至少有7家中國大型製造商警告，它們將宣布今年上半年出現嚴重虧損。

如今，神州光電的工廠空無一人。在長沙極其悶熱天氣裡，二樓一個巨大的「神州」標誌銹跡斑斑。不久前的一個下午，唯一還在廠區工作的人是一名保全，他說生產設備已於1月搬走，工廠計劃拆除，改造成辦公樓。

中國領導人開始感到擔憂。工業和信息化部7月發布了一項草案，要求太陽能企業在新建或擴建工廠時只能獲得70%的貸款，而之前是80%，但變化太小，不足以減少中國的產能過剩。

在中國加大出口力道以彌補國內疲軟的經濟之際，中國的太陽能電池板製造商也很頑強。一些規模最大的企業在10年前倒閉後往往能在銀行和地方政府的幫助下重新開始營運。

但神州光電的創始人趙楓表示，想把公司的重點重新放在人工智慧和電動汽車上，這是中國產業政策的最新寵兒，要發展的時候，「我們會要銀行、政府給予支持。」