經濟低迷 香港房價下跌至8年低位

香港經濟近幾年陷入低迷，兩大經濟支柱房地產和股市都表現疲弱，最新官方數字顯示，香港私人住宅6月持續下跌，創下近8年低位。

綜合香港官方差餉物業估價署公布的數據和媒體的報導，最近香港私人住宅售價指數連跌兩個月，6月較5月下跌了1.2%，較去年同月更大跌13%，創下2016年9月以來的低位。

有媒體引述市場分析指出，香港銀行的高利率環境將會持續，下半年房價仍將受壓，估計全年最多再跌半成。

房地產和股市歷來都是香港經濟兩大支持，本地10大富豪榜中，不少都是靠房地產起家。不過，近幾年來，本地房產和股市的表現都不佳。

分析人士普遍認為，導致本地房地產及股市下跌的原因，包括中國和美國關係惡化所觸發的地緣政治因素，以及中國經濟疲弱、美國因為香港國安法而對港實施制裁等。