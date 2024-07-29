大陸研究稱：人民幣國際化程度超越英鎊與日圓

大陸網路媒體《觀察者網》報導，中國人民大學27日發布旨在追蹤人民幣全球表現的《人民幣國際化報告2024》顯示，人民幣國際化指數（RII）在2023年年比增長22.9%，國際化程度已高於英鎊和日圓。

報告稱，「盡管中國與其他國家的貿易在艱難的外部環境下受到抑制，但與其他主要貨幣相比，人民幣的國際化仍然強勁。」

香港《南華早報》29日指出，隨著中國改善跨境資本流動的管理和風險防範，中方一直在努力以穩定和審慎的方式增加人民幣的全球使用。

《人民幣國際化報告2024》稱，去年人民幣國際化指數（RII）的季度平均值為6.27；同期的美元國際化指數為51.52，歐元國際化指數為25.03。這一數值越高，代表國際化程度越高。

在這一指數排名中，人民幣要高於英鎊和日元，英鎊和日圓的指數數值分別為3.76和4.4。

報告認為，人民幣國際化的推動力主要來自於四方面：

一，中國持續推進經濟高質量發展，從根本上提升人民幣作為國際貨幣的「含金量」； 二、中國以制度型開放為重點加快金融高水平開放步伐，促使人民幣國際化進一步提質增速； 三、國際貨幣合作大踏步前進，為人民幣國際使用搭建廣闊的平台； 四、金融周期分化與波動下人民幣融資功能增強，成為2023年人民幣國際使用的高光亮點。

不過中國人民大學的報告也警告說，人民幣的國際化仍面臨著諸多內外部風險挑戰，包括持續的地緣政治風險，以及人民幣對美元相對較弱的匯率。

《觀察者網》表示，去年2月5日，紐約大學斯特恩商學院（Stern School of Business）名譽教授魯比尼在英國《金融時報》發表評論文章認為，美元正面臨來自人民幣的挑戰，其在全球金融體系中的主導地位恐將遭終結。

被稱為「末日博士」的魯比尼指出，隨著世界在中美兩國影響力之爭中變得越來越分裂，「兩極而非多極的貨幣制度，最終可能會取代單極的貨幣制度。」

他預測，在這種兩極化的全球儲備貨幣體系中，美元作為主要儲備貨幣的地位可能會在未來10年相對下降。