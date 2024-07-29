跌跌不休 香港6月房價指數創近8年新低

香港官方最新數據顯示，香港6月房價指數連續兩個月下跌，創下近八年來新低。網媒《香港01》和香港商業電台報導，香港差餉物業估價署29日發布的最新數據顯示，香港6月私人住宅的樓價指數回落至301.8點，按月下跌約1.24%。

這是香港樓價連續兩個月出現下滑，創下自2016年10月以來的新低，當時的樓價指數為304.3點。香港今年上半年樓價累計下跌3.1%。不過，香港私人住宅的租金指數則連續四個月上升，6月指數微升0.15%，報189點。

萊坊大中華區研究及諮詢部主管王兆麒說，香港官方樓價指數反映二手樓價為主，6月官方樓價指數按月再回落1.2%，今年上半年樓價累計跌3.1%。

王兆麒稱，市場在消化樓市「撤辣」消息後沒有其他利多消息承接，而高息及新樓盤貨尾量囤積等因素繼續拖累樓價。撤辣措施推出後房屋成交量明顯增加，但短期內二手樓價受一手房屋銷售影響，將繼續走弱。

王兆麒說，隨著美國即將減息，香港樓價下半年跌幅將略為收窄，維持年初預測的全年樓價或下跌5%。