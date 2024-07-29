大陸國安部：將深化國安改革 提升新質戰鬥力

在中共廿屆三中全會強調注重「國家安全」後，大陸國家安全部近日在黨委擴大會議上強調，要進一步全面深化國安改革，加快形成和提升新質國安戰鬥力。

大陸國安部29日在官方微信公眾號發表評論員文章強調，要堅持實戰實用導向，進一步全面深化國安改革，加快形成和提升新質國安戰鬥力，加快構建國家安全機關工作新格局，為中國式現代化提供堅強安全保障。

文章指出，三中全會把維護國家安全放到更突出位置，強調國家安全是中國式現代化行穩致遠的重要基礎。國家安全機關是維護國家主權、安全、發展利益的特殊力量，必須全面貫徹總體國家安全觀，科學把握推進國家安全體系和能力現代化的目標要求，把加快形成和提升新質國安戰鬥力作為貫徹落實三中全會精神、進一步全面深化改革的主攻方向。

文章提出，加快形成和提升新質國安戰鬥力，要全力打造垂管體制「領導力」，加快推進管理、指揮、調度扁平化，不斷提高貫徹中共中央決策部署的效率效果。要全力打造實戰體制「硬實力」，堅持一切向戰、一切為戰，建強一體化指揮平台、專業化保障支柱、體系化實戰團隊，全面釋放體制效力戰力合力。

文章並稱，要全力打造戰略研究「軟實力」，不斷創新戰略研究機制，持續提升戰略研究水平。要全力打造科技賦能「巧實力」，做強網絡化、做優數據化、做快智能化，提升科技成果推廣應用水平。要全力打造政治建設「引領力」，引導廣大幹警築牢「紅」的根基、提升「專」的能力，鍛造忠誠乾淨擔當的新時代國安鐵軍。