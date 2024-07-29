陸副總理張國清：構建全國統一大市場有利拓展內需
大陸副總理張國清29日在官媒撰文稱，當前中國經濟面臨有效需求不足等突出矛盾，構建全國統一大市場有利於拓展內需空間，激發市場活力，鞏固和增強經濟向好態勢。
《人民日報》周一在六版刊登張國清署名文章。文章指出，暢通國內大循環，必須構建全國統一大市場，破除地方保護和市場分割，打通制約經濟循環的關鍵堵點，促進商品要素資源在更大範圍內順暢流動。強大國內市場的形成與發展，能保持和增強對全球要素資源的吸引力，更好聯通國內國際市場，實現國內國際雙循環相互促進。
張國清認為，只有構建全國統一大市場，實現准入暢通、規則一致、設施聯通和監管協同，才能擴大市場規模容量，在更大範圍內深化分工協作、促進充分競爭、降低交易成本，提高市場配置資源的效率。
他還稱，要科學界定政府和市場的邊界，推動有效市場和有為政府更好結合，既放得活又管得住；要持續轉變政府職能，規範政府行為，強化競爭政策的基礎地位，防止不當行政干預，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用。
張國清指出，要按照中共廿屆三中全會《決定》部署，重點抓好幾個方面，包括規範不當市場競爭和市場干預行為、強化統一的市場監管、完善要素市場制度和規則、完善流通體制及加快培育完整內需體系。
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