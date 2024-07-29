快訊

令人困惑的比賽裁決：球迷亂入凸顯巴黎奧運足球賽組織問

越界捕魚？宜蘭蘇澳籍延繩釣漁船遭日查扣 8名船員被捕

微軟大當機慘痛教訓 業界學到昂貴的兩堂課

陸副總理張國清：構建全國統一大市場有利拓展內需

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
大陸副總理張國清指出，當前中國經濟面臨有效需求不足等突出矛盾。（中新社）
大陸副總理張國清指出，當前中國經濟面臨有效需求不足等突出矛盾。（中新社）

大陸副總理張國清29日在官媒撰文稱，當前中國經濟面臨有效需求不足等突出矛盾，構建全國統一大市場有利於拓展內需空間，激發市場活力，鞏固和增強經濟向好態勢。

《人民日報》周一在六版刊登張國清署名文章。文章指出，暢通國內大循環，必須構建全國統一大市場，破除地方保護和市場分割，打通制約經濟循環的關鍵堵點，促進商品要素資源在更大範圍內順暢流動。強大國內市場的形成與發展，能保持和增強對全球要素資源的吸引力，更好聯通國內國際市場，實現國內國際雙循環相互促進。

張國清認為，只有構建全國統一大市場，實現准入暢通、規則一致、設施聯通和監管協同，才能擴大市場規模容量，在更大範圍內深化分工協作、促進充分競爭、降低交易成本，提高市場配置資源的效率。

他還稱，要科學界定政府和市場的邊界，推動有效市場和有為政府更好結合，既放得活又管得住；要持續轉變政府職能，規範政府行為，強化競爭政策的基礎地位，防止不當行政干預，充分發揮市場在資源配置中的決定性作用，更好發揮政府作用。

張國清指出，要按照中共廿屆三中全會《決定》部署，重點抓好幾個方面，包括規範不當市場競爭和市場干預行為、強化統一的市場監管、完善要素市場制度和規則、完善流通體制及加快培育完整內需體系。

延伸閱讀

這款咖啡不要喝！醫生警告100%有毒：可致中風死亡 6症狀即求醫

大陸國企城投囤地 衝1億坪

習近平為連任做準備？日媒分析三中全會決定：為美中脫鉤、統治延續至2027年策略

梅洛尼抵北京展開5日行 官媒：中義需有新發展定位

相關新聞

陸副總理張國清：構建全國統一大市場有利拓展內需

大陸副總理張國清29日在官媒撰文稱，當前中國經濟面臨有效需求不足等突出矛盾，構建全國統一大市場有利於拓展內需空間，激發市...

蘇州工業園商務局長 遭下屬實名舉報貪腐

一名北京清華大學畢業生昨日在社交網路，實名舉報蘇州工業園區商務局局長祝歡，涉人民幣1,700萬元貪腐案件，稱去年曾向蘇州...

福耀玻璃廠美國盯上 控金融犯罪、剝削勞工等

環球網引述美國國家廣播公司下屬電視台「WDTN」報導稱，美國國土安全部在內的多家美國執法機構26日對俄亥俄州進行「金融犯...

從投行看大陸／台商應注意外匯最新政策分析

開展貨物貿易外匯收支業務的台商，須在辦理首筆收支前進行「貿易外匯收支企業名錄」登記，該事項原本需外管局核准，但11號文將該事項改由大陸境內的銀行直接辦理登記。

陸黃金褪色消費量下滑 上半年減5.6%

中國黃金協會網站訊息指出，2024中國國際黃金大會論壇上披露數據顯示，上半年大陸全國黃金消費量523.8噸，與2023年...

大陸國企城投囤地 衝1億坪

大陸房產調查機構克而瑞統計顯示，自2021年至2024年5月，大陸30個重點一二線城市成交土地中，有46%的土地由城投公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。