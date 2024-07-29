白武士未現身 恆大汽車附屬公司遭申請破產重整

中國恆大新能源汽車集團2間附屬公司，被債權人向中國的相關地方人民法院申請破產重整。恆大汽車承認，這對恆大汽車及相關附屬公司生產經營產生重大影響。迄今恆大汽車的「白武士」仍未現身。

中國媒體第一財經28日報導，中國恆大新能源汽車集團有限公司28日晚發布公告稱，其附屬公司恆大新能源汽車（廣東）有限公司及恆大智能汽車（廣東）有限公司於26日收到相關地方人民法院下發的通知書。

通知書主要內容顯示，個別債權人於25日向相關地方人民法院申請對相關附屬公司進行破產重整，這對恆大汽車及相關附屬公司生產經營活動產生重大影響。

上述2間附屬公司由恆大新能源汽車投資控股集團有限公司全資持股。

恆大汽車最新財報數據顯示，恆大汽車2023年全年收入為人民幣13.40億元（約新台幣60億元），凈虧損合計119.95億元，年減少虧損56.64％。截至2023年12月31日，恆大汽車累計交付超過1300輛車。

報導表示，迄今為止，恆大汽車的「白武士」仍未現身。26日恆大汽車於香港交所公告稱，潛在賣方及買方與該公司之間的討論仍在進行中，但潛在賣方及買方尚未訂立買賣協議，潛在買方及該公司尚未訂立授信協議。

先前，恆大汽車曾因潛在買方收購公司已發行的29%股份引起資本市場關注，曾經令恆大汽車單日股價盤中漲幅逾60%。

陷入嚴重財困的恆大汽車今年4月曾發表公告，指與中東資本紐頓集團（NWTN）簽訂的戰略投資協議終止，原定交易及相關債轉股修訂條款未能取得進一步進展，失去5億美元（約新台幣164億元）的「救命錢」。