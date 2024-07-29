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蘇州工業園商務局長 遭下屬實名舉報貪腐
一名北京清華大學畢業生昨日在社交網路，實名舉報蘇州工業園區商務局局長祝歡，涉人民幣1,700萬元貪腐案件，稱去年曾向蘇州市紀委舉報並提供長達15頁的舉報材料，但至今未收到回應。
據濟南日報旗下新媒體「新黃河」報導，一名自稱是2018屆北京清華大學畢業生、蘇州工業園區商務局科員馬翔宇，日前在微博實名舉報其上司祝歡，指控他在政府採購中圍標、串標、虛設資金，利益輸送、向省委巡視組提供虛假材料，並稱祝歡本人學歷造假。
報導稱，祝歡面對媒體查詢時表示，「這件事我現在不方便表態」。蘇州工業園區方面表示已關注相關情況，「具體的結果要等核實結果出來後，我們會第一時間反饋」。
此外，蘇州市政府值班室稱，該案件已經開始調查。
據公開資料，祝歡是1979年12月生，曾任中國（江蘇）自由貿易試驗區蘇州片區綜合協調局副局長、黨組成員，蘇州工業園區自貿區綜合協調局黨支部書記。現任蘇州工業園區自貿區綜合協調局（園區商務局）黨組書記、局長。
2020年12月，祝歡任蘇州工業園區正處職幹部。
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