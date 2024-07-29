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陸協助製造 寮國水電站試運行

聯合報／ 大陸特派員王玉燕／綜合報導
寮國南俄4水電站近日順利通過72小時試運行。圖／本報四川德陽傳真
寮國南俄4水電站近日順利通過72小時試運行。圖／本報四川德陽傳真

大陸與寮國合作共建的重點水利工程—寮國南俄4水電站首台機組，近日順利通過72小時試運行，機組各項參數優異。

寮國南俄4水電站，坐落於該國北部川壙省南俄河幹流，是一座引流式水電站，也是雙方務實深化合作的重要民生工程，受到當地民眾的高度關注。該電站總裝機容量240兆瓦，規劃建設3台單機容量80兆瓦的混流式機組，東方電機研製供貨。

東方電機總部位於四川省德陽市，是全球發電設備、清潔能源產品和服務的主要供應商。此次自主研製南俄4水電站3台機組，東方電機致力於提供高標準的服務，全力以赴將南俄4水電站專案建成標竿工程，服務當地經濟社會發展。

目前，南俄4水電站另外兩台機組調試工作正在穩步推進，預計今年可全面投產發電。全面投產後，每年可為寮國提供超過8.72億千瓦時的清潔能源，減少二氧化碳排放57.6萬噸。

和服 水電 碳排放

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