從投行看大陸／台商應注意外匯最新政策分析

台商應注意11號文帶來的外匯管理新規。

2024年4月大陸外匯管理局發布《關於進一步優化貿易外匯業務管理的通知》（匯發〔2024〕11號），簡化了貿易外匯收支企業名錄登記及B、C類企業的外匯業務手續。

1、貿易外匯收支企業名錄登記可在銀行辦理

開展貨物貿易外匯收支業務的台商，須在辦理首筆收支前進行「貿易外匯收支企業名錄」登記，該事項原本需外管局核准，但11號文將該事項改由大陸境內的銀行直接辦理登記。名錄登記後，如台商發生企業名稱、統一社會信用代碼、法定代表人、聯繫方式、註冊地址等變更情況，應在發生日起30日內，憑列明變更事項說明文件，通過線上或線下方式在境內銀行辦理名錄信息變更。如30日後再進行變更，則還需向銀行提供未能及時辦理信息變更的原因後，再進行相關變更手續。

如台商申請名錄登記時，銀行發現公司之前被外管局註銷過名錄，或法人代表名下其他公司被外管局註銷過名錄的情形，銀行會根據系統提示的註銷原因，比如「無法聯繫」、「終止經營或不再從事對外貿易」、「連續兩年未發生貿易外匯收支業務」等信息，要求公司提供相應說明進行參考。

台商辦理名錄登記後，如遺失「數字外管」操作員帳號密碼，都可登錄管理員帳號自行重置密碼；如公司在修改管理員帳號初始密碼後遺失密碼，則可通過辦理名錄登記時，銀行提供的聯繫電話聯繫外管局，由外管局確認公司身份後再為公司重置密碼。

2、放寬貨物貿易特殊退匯免於登記業務許可權

根據《經常項目外匯業務指引（2020年版）》規定，A類企業辦理退匯日期與原收、付款日期間隔在180天以上（不含），或由於特殊情況無法原路退回的退匯，且單筆退匯金額超過5萬美元時，才需外管局審核。本次11號文則將單筆5萬美元的限額提高到20萬美元，20萬美元以下的退匯都可直接在銀行辦理，銀行需負責確認超過期限或無法原路退匯的真實性和合理性，並在涉外收支申報交易附言中註明「特殊退匯+退匯業務類型（如超期限、非原路退回）」。

需提交的資料包括書面申請（說明需要登記事項的具體內容，超期限或無法原路退匯原因）、超期限或無法原路退匯的證明文件、原收付匯憑證、原進出口合同、進出口貨物報關單等。

3、優化B、C類企業貿易外匯業務管理

11號文還對外匯評級為B、C類企業，辦理90天以上（不含）的延期收款或延期付款業務時，若在分類監管有效期內（一般為1年），此前導致列入B、C類企業的情況已改善或糾正，且未出現新的列入B、C類企業情形，自列入B、C類企業之日起6個月後，可在所在地外管局辦理登記，銀行憑《貿易外匯業務登記表》為企業辦理相關業務。

4、簡化海關特殊監管區域企業貿易收支手續

海關特殊監管區域內企業辦理貨物貿易外匯收支業務時，因經營需要導致進出口單位為其他機構，銀行可按照展業原則，審核交易的真實性、合理性及收付匯與進出口主體不一致相關文件後辦理，並在涉外收支申報交易附言中註明「非報關人」。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)