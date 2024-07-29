大陸國企城投囤地 衝1億坪

大陸房產調查機構克而瑞統計顯示，自2021年至2024年5月，大陸30個重點一二線城市成交土地中，有46%的土地由城投公司競得（含合作拿地），拿地金額占比高達33%。但城投拿地未開工面積近3.3億平方公尺（約1億坪）。分析認為大陸土拍市場長期靠城投拿地撐盤來穩定市場，但後續因資金不足，開發停滯成為潛在風險。

城投公司是國有企業，全名是城市建設投資公司，是大陸各地方政府的投融資平台，承擔相應政府職能，因其地位特殊，也有人視其為地方政府的「白手套」。其主要業務包括城市基礎建設、土地開發、公營事業等。

克而瑞研報指出，過去三年大陸房地產調整期間，房企投資有兩個特徵：一是民企大量退出，央企及國企獨占鰲頭；二是城投大面積撐盤土地市場，但「開發能力」是硬傷。

克而瑞統計，2021年至今，城投拿地項目中全部開工的土地僅20%，加上部分開工土地，總體開工率22%。即便是2021年、2022年，城投拿地開工率也僅30%、27%。同期央企開工率平均在75%以上，地方國企高達85%，民企也有近五成開工率。

易居研究院研究總監嚴躍進分析，這兩年土拍市場一直是城投「托底」狀態，某種程度上也是地方政府穩定土地市場的策略。