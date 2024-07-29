陸黃金褪色消費量下滑 上半年減5.6%

中國黃金協會網站訊息指出，2024中國國際黃金大會論壇上披露數據顯示，上半年大陸全國黃金消費量523.8噸，與2023年同期相比下降5.61%。顯示大陸內需消費持續不振，並影響中國大媽囤金的動能。

此外，隨著金價上漲，中國大陸黃金首飾和金條金幣兩個類別的銷量呈現兩樣情：溢價較高的黃金首飾消費大幅下降，溢價相對較低的金條及金幣消費大幅上升。

在消費黃金具體內容上，黃金首飾消費270噸，年減26.6%；金條及金幣213.6噸，年增46%；工業及其他用金40噸，年減0.53%。此外，數據指出，上半年大陸黃金產量179.6噸，年增0.58%。大陸黃金消費端正在下降，但產量仍在增加。

第一財經報導，行業人士指出，這輪金價大漲周期中，資金湧入，行業大舉擴張，當前上游熱下游冷的趨勢還在延續。

另一方面，黃金投資需求顯著增長，2024年上半年，受金價上漲提振，大陸黃金ETF持有量上升至92.44噸，較2023年底61.47噸增長30.97噸，增長幅度為50.38%，是2013年7月國內黃金ETF上市以來的歷史最高值。

永贏黃金股ETF基金經理劉庭宇認為，當前黃金類資產正在迎來重要的情緒轉折點，從交易層面來看，當前最大的黃金ETF持倉量和最活躍的黃金期貨的非商業淨多頭持倉都距離歷史高位較遠，黃金或難言見頂；全球央行購金趨勢有望持續，將對黃金形成長期支撐。

前述會議發布的《全球黃金年鑒2024》預計，2024年黃金年平均價格將上漲16%，達到每盎司2,250美元；2024年全球礦產金產量預計增長3%，達到3,749噸。黃金在價格與供給端上都將持續增長。

上海黃金交易所Au9999黃金6月底收盤價每克人民幣549.88元，較年初開盤價每克人民幣480.8元漲14.37%。