福耀玻璃廠美國盯上 控金融犯罪、剝削勞工等

環球網引述美國國家廣播公司下屬電視台「WDTN」報導稱，美國國土安全部在內的多家美國執法機構26日對俄亥俄州進行「金融犯罪和勞工剝削指控」調查，其中包括大陸「玻璃大王」曹德旺的福耀玻璃在美國的工廠。

儘管福耀玻璃昨（28）日回應，福耀美國廠並非調查目標。但外界認為，該事件可能會讓美中關係再度生變，福耀玻璃是否演變成像華為公司一樣被美國封殺，受到關注。

福耀玻璃在美投資大事紀 圖／經濟日報提供

福耀玻璃稱，主要配合美國政府機構針對一家第三方勞務服務公司正進行的調查工作。當日下午5時左右，美國政府機構完成現場工作後便離開。福耀美國將全力配合美國政府機構調查。在搜查期間，福耀美國當日生產部分作業暫停，但貨物運輸及交付未受到影響。搜查結束後，當日已恢復正常作業，目前生產經營一切正常。

環球網援引美國當地媒體消息稱，負責俄亥俄州和密歇根州國土犯罪調查的代理特別探員墨菲表示，調查重點是金融犯罪、洗錢、勞工剝削和潛在的人口走私違法行為。「目前執法部門正努力找到受害者，為他們提供服務，並收集調查相關證據」他說。

財聯社引述知情人士說法強調，美方實際上一共調查俄亥俄州28個地方，「福耀只是其中一個」。

福耀玻璃是全球規模最大汽車玻璃供應商，汽車玻璃貢獻福耀玻璃約九成營收。其全球市場占有率高達30%，中國市場占有率超過65%。福耀玻璃2013年宣布在俄亥俄州建設工廠計畫，以滿足美國當地汽車市場的需求。首座工廠在2016年竣工，當時被視為中美製造合作的典範，但後續工廠陷入工會運動、文化衝突等各種風波中。美國前總統歐巴馬夫婦擔任製片的電影《美國工廠》記錄了前述矛盾過程。

福耀玻璃在2022年繼續加碼美國產能，投資3.5億美元建設浮法玻璃生產線、四條太陽能背板玻璃深加工生產線等項目。

2023年福耀玻璃營收為331.6億元，淨利潤為56.3億元，均創下歷史新高。該年度，福耀玻璃約45%的收入來自海外。其中，福耀美國公司在2023年的營業收入約55.7億元，淨利潤約4.94億元。福耀美國公司的主要資產是位於俄亥俄州和伊利諾伊州的工廠。