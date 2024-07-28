寧德時代：下半年排產和訂單飽滿 產能利用率預計進一步提升

寧德時代發布投資者關係活動記錄表顯示，下半年排產和訂單飽滿，產能利用率預計會進一步提升。

從產能利用率表現來看，寧德時代半年報顯示，今年上半年寧德時代產能利用率為65.33%，較去年同期提升4.83%；在建產能為153GWh。寧德時代方面在業績說明會上表示，下半年排產和訂單飽滿，產能利用率預計會進一步提升；今年神行電池和麒麟電池開始大規模放量，神行和麒麟電池在其動力電池出貨中占比三到四成，未來上述兩款電池的出貨比重會持續提升。

針對海外市場，寧德時代方面表示德國工廠還在產能爬坡過程中，全年目標是能夠實現盈虧平衡。匈牙利工廠已完成部分廠房封頂及設備調試，相關建設工作有序推進中；匈牙利工廠吸取德國工廠的經驗， 在產線設計和工廠運營方面做了很多升級和改善，且規模較大，因此預計成本相對德國工廠有優勢。

此外，寧德時代方面表示，目前來看，歐洲2035年禁售燃油車的目標未變，電動化趨勢明確；隨著歐洲車企新一代電動車型放量、產品競爭力提升、高性價比的磷酸鐵鋰電池推動、基礎設施的逐步完善，中長期來看電動化率預計會到不錯的水平。

此外，針對LRS（License Royalty Service）合作模式，寧德時代方面在業績說明會上表示，該模式無需投入生產基地建設所需的資本性支出，相對風險較小，目前正在與海外客戶推進合作中。

寧德時代在業績說明會中表示，目前海外儲能市場需求旺盛，在美國和歐洲等地迅速發展；儲能電池系統已成為公司營業收入的增長點。寧德時代採取創新商業模式應對市場需求，並積極佈局海外儲能市場，通過與不同渠道商合作開展專案。

今年上半年，寧德時代儲能電池系統營收為人民幣288億元，年增長3%，占總營收的比例約17%；毛利率為28.87%。對比寧德時代去年年報發現，寧德時代儲能電池系統營收的占比呈現增長趨勢。從寧德時代歷年財報分析來看，從2018年到2023年，寧德時代儲能業務的收入從1.89億元增至近600億元，已成為寧德時代的第二增長曲線。