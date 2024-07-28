小米汽車繼續擴產？出資拿地傳為造第二款新車準備

北京市規自委資訊顯示，北京亦莊新城YZ00-0606街區0106地塊工業項目，近日以人民幣8.4億元成交，競得人為小米景曦科技有限公司，該公司為小米通訊有限公司的全資孫公司。外界認為，該地可望成為小米汽車擴廠的用地。

土地出讓檔案顯示，該土地為工業用地，土地面積為53.11萬平方米，專案總建築面積約40萬平方米，其中地上39.15萬平方米，地下8503.33平方米，容積率0.74，最大建築高度15.95米，機動車停車位共1,009個。

掛牌檔顯示，這塊工業用地計畫用於建設新能源智慧網聯汽車整車與零部件製造專案，固定資產投資不低於人民幣26億元，達產年產值不低於人民幣160億元。

從小米汽車一期工廠的建設進程來推測，二期工廠的竣工時間可能會在2025年的中下旬，隨著小米第二款車型的路測影片曝光，關於小米第二款車的產品規劃也越來越清晰，而這個時間點也差不多是小米汽車第二款SUV車型正式發佈的時間。

小米董事長雷軍日前表示，小米汽車SU7上市3個多月，已交付3萬多輛，刷新行業記錄。預計7月交付也會突破1萬輛，全年10萬輛交付目標，預計11月完成。

對於小米汽車規劃，雷軍表示，未來三年裡會100 %聚焦在國內市場，把中國市場做好是小米的第一步。同時因為小米業務收入有一半來自於全球市場，在 100 多個國家做生意，30 多個國家有辦事處、分公司，擁有全球影響力和全球米粉基礎，等準備好以後做全球市場應該是水到渠成的。

雷軍說，今年在包括汽車在內的新業務上，還要投資人民幣 110 億 - 120 億，同時底層的作業系統等幾個關鍵領域還會進一步加大投入，裡也特別希望投資人能夠理解。小米目標不是低水平盈利，目標是 15 - 20 年成為全球前五的車廠，成為新一代的全球硬核科技引領者。

據悉，如果奔著這個目標去的話，雷軍覺得先把基礎打牢才能走的更遠，在財報能夠支撐前提下希望盡可能的多投入，然後確保獲得領先優勢。