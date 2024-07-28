華為與賽力斯再度合作 投資華為全資子公司引望

華為與賽力斯再度合作，賽力斯28日晚間公告，公司擬投資深圳引望智慧技術有限公司（以下簡稱引望），助力其成為世界一流的汽車智慧駕駛系統及部件產業領導者。

引望是華為技術有限公司的全資子公司。此前接近華為方面人士稱，引望在成立之後將有更多夥伴加入，進而成為一個股權多元的技術開放平台。也就是說，即引望在引入股權合作夥伴方面，賽力斯將成為第一個合作夥伴。

天眼查顯示，引望成立於2024年1月16日，註冊資本為人民幣10億元，註冊地址在深圳市龍崗區阪田街道萬科城社區華為公司華為總部辦公樓101，目前華為技術有限公司持股100%。

引望成立之初已有接近華為人士介紹，引望是華為車BU成立的新公司。引望落地是華為智慧車業務更好地服務產業的第一步，將裝載華為車BU目前的技術和資源。接近華為人士此前透露，引望後期將有更多夥伴加入，會成為一個股權多元的技術開放平台。

如今，賽力斯將成為引望的首個股權合作夥伴。賽力斯公告稱，在引望與相關方前期工作進展的基礎上，公司啟動與引望及其股東協商加入對引望的投資。

目前，賽力斯投資引望的具體投資額、交易方式、交易價格等條款，需以雙方簽訂的最終交易檔為準。賽力斯公告稱，若本次交易完成，引望將成為公司參股子公司，公司合併報表範圍不會發生變化。

工商資訊顯示，引望從事汽車智慧系統及部件解決方案的研發、設計、生產、銷售和服務，主要業務範圍包括汽車智慧駕駛解決方案、汽車智慧座艙、智慧車控、智能車雲、車載光等。

業內人士介紹，華為車BU是技術及打包方案提供商，引望的成立令華為車BU轉變為「需求+供給」的融合共同體，即官方定位的「汽車產業共同參與的開放平台」。

目前，引望已經在東莞、南京、蘇州、上海、杭州成立了全資子公司。

同時，華為技術有限公司申請註冊了多枚引望、引看、引眾、INVISOL、INNOWARD等商標，國際分類包括科學儀器、運輸工具等。

華為車BU有關人士此前表示，引望字樣以後是否會在合作夥伴的車上體現等具體合作事項尚未確定。