對生產經營有影響！恒大汽車稱附屬公司遭申請破產重整

深陷困境的恒大汽車28日在港交所公告稱，公司附屬公司恒大新能源汽車及恒大智能汽車（相關附屬公司）於26日收到通知書，乃附屬公司個別債權人25日向地方人民法院申請對恒大智能汽車進行破產重整。恒大汽車並稱，該通知書對公司及附屬公司生產經營活動「產生重大影響」。為恒大汽車的前景再度種下不確定的負面因子。

原本在去年計畫支持恒大汽車的中東資金紐頓集團，因受到恒大集團債務重組不順影響，決定在4月暫停對恒大汽車的投資。但恒大汽車此前在5月26日晚間於港交所公告稱，31.45億股潛在待售股份（佔全部已發行股份的約29%）將即時被收購，意味仍有潛在買家。該消息讓5月27日復牌的恒大汽車一度飆漲113%。

而恒大汽車26日才公告，潛在賣方、潛在買方及公司之間的討論仍在進行中，但潛在賣方與潛在買方尚未訂立買賣協議，潛在買方及公司尚未訂立授信協議。但前述消息或讓交易產生懸念。

此前恒大汽車公布2023年報曾披露，由於資金原因，集團安排部分人員放假，天津工廠暫停生產。此外，上海製造基地及廣州製造基地均根據停機管理制度及方案進行設備維護和管理。這意味三個生產基地都停產。

而恒大汽車在2023年報數據顯示，當年其資產總額人民幣348.51億元，負債總額人民幣725.43億元；2022年，上述兩組數據則分別為人民幣1,152.21億元和人民幣1,838.72億元。已經呈現資不抵債的局面。

儘管局面嚴峻，恒大汽車在2023年報中展望仍指出，在引入戰略投資者並資金到位的情況下，計劃繼續推進恒馳5年度款和改款、恒馳6、恒馳7的開發驗證及量產，同時將根據市場需求，繼續推進新平台、新車型的研發。

恒大汽車在2021年4月高調入局，旗下九款「恒馳」汽車亮相上海車展，因全系車型綜合續航都突破700公里而引發外界關注。但2022年底，恒大汽車就陷入裁員、欠薪風波；而在累計生產下線1,700輛恒馳5後，天津工廠也已暫停生產。