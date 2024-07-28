連8月穩居全球第4！ 人民幣6月全球支付占比4.61％

環球銀行金融電信協會（SWIFT）發布最新月報顯示，今年6月在基於金額統計的全球支付貨幣排名中，人民幣占比4.61％，較5月走升0.14個百分點，連續第8個月位居全球第四支付貨幣地位。

據大陸官媒《經濟日報》報導，SWIFT最新報告除公布上述資訊外，還指出與2022年11月相比，今年6月人民幣在全球支付的份額幾乎翻了一番，當時的比例僅為2.37%。

自2009年跨境貿易人民幣結算啟動至今，人民幣國際化經過10餘年發展，目前在大陸金融機構、企業和個人所進行的跨國交易總額中，有近一半使用人民幣結算。主要離岸人民幣市場存款近人民幣1.5兆元（下同），且人民幣計價金融產品日益豐富。

在2022年5月，國際貨幣基金將人民幣在SDR中的權重由2016年確定的10.92%進一步上調至12.28%，反映出國際社會對人民幣市場化改革成就的高度認可。

報導還提到，今年以來，來自大陸境外市場的人民幣貿易融資需求增加，成為拉動人民幣國際化穩定推進的新引擎。6月，人民幣在SWIFT全球支付的占比顯著回升，也與當月全球支付環境波動有一定關係。

同時，6月，全球所有貨幣支付金額較5月季減3.23%，但人民幣支付金額較上季僅減少0.22%，令人民幣全球支付占比相應上升。

中銀證券全球首席經濟學家管濤認為，人民幣國際化進程加速的原因，首先是因為大陸貿易投資體量龐大，是全球第一大商品出口國、第二大商品進口國，是利用外資大國和對外投資大國，正是這種與世界經濟的緊密聯繫使得人民幣境外流通使用獲得極大支持。

再來，管濤指，大陸堅持負責任的宏觀經濟政策，保證了人民幣的信用。其次，中國加速金融市場雙向開放，人民幣資本項目國際化不斷提高，有利於吸引外資增配人民幣金融資產。據大陸國家外匯管理局最新公布數據顯示，今年上半年，外資淨增持境內債券接近800億美元，為歷史同期次高值。

另，在多位市場人士分析稱，儘管6月人民幣兌美元匯率持續回落，但不影響人民幣在跨國貿易結算領域的使用範疇持續擴大。相較於其他新興市場貨幣與日圓等已開發國家貨幣匯率一度出現較大幅度回落，人民幣匯率維持較強韌性，因此吸引越來越多境外企業在跨國貿易環節接受人民幣。