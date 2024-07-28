中國黃金協會：2024年上半年大陸黃金產量年增0.58%

據中國黃金協會網站，2024中國國際黃金大會權威資料發布論壇上指出，今年上半年，大陸原料黃金產量為179.634噸，與2023年同期相比增產1.036噸，年增0.58％，其中，黃金礦產金完成141.496噸，有色副產金完成38.138噸。

中國黃金協會除公告上述資訊外還指出，今年上半年進口原料產金72.026噸，年增10.14%，若加上這部分進口原料產金，全國共生產黃金251.660噸，較去年同期成長3.14%。

中國黃金協會表示，今年上半年，黃金礦山企業和大型黃金冶煉企業緊緊抓住金價高企的有利時機，調整產能結構，優化生產布局，最大限度利用金礦資源，收到顯著成效。

山東三山島金礦、甘肅早子溝金礦、內蒙古畢力赫金礦、黑龍江多寶山金銅礦等大型黃金礦山礦產金產量年增均超過10%，山東恆邦冶煉股份有限公司加速推進複雜金精礦多元素綜合回收項目，冶煉金產量較去年同期大幅成長。

中國黃金協會同時指出，今年上半年，雖然大陸黃金價格表現較好，但黃金產量並未如期增長，主要是老礦山易開採資源逐漸減少，新建礦山面臨深井建設難題，且安全環保政策要求不斷提高，部分黃金礦山企業減產、關停整改或無法延續生產。

新浪財經指，大型黃金企業（集團）是大陸黃金產業的中流砥柱。數據顯示，今年上半年，大陸境內礦山礦產金產量67.851噸，占大陸全國比重47.95%。紫金礦業、山東黃金和赤峰黃金等企業「走出去」策略成效顯著，今年上半年，大陸黃金業境外礦山實現礦產金產量34.399噸，年增19%。

另，中國黃金協會還表示，今年上半年，全大陸黃金消費量523.753噸，與2023年同期相比下降5.61％。其中：黃金首飾270.021噸，年降26.68％；金條及金幣213.635噸，年增46.02％；工業及其他用金40.097噸，年降0.53％。

此外，由於今年上半年地緣政治衝突持續，全球經濟復甦乏力，加上通膨高企、單邊主義、保護主義愈演愈烈，黃金避險保值功能重新受到重視，黃金價格強勢上漲，不斷刷新歷史新高。

6月底，倫敦現貨黃金定盤價為2,330.90美元/盎司，較年初2,074.90美元/盎司上漲12.34%，上半年均價2,202.91美元/盎司，較上一年同期1,931.54美元/盎司上漲14.05%。上海黃金交易所Au9999黃金6月末收盤價549.88元/克，較年初開盤價480.80元/克上漲14.37%，上半年加權平均價格為514.12元/克，較上一年同期432.09元/克上漲18.98%。

今年上半年，各國央行持續增持黃金，不斷增加黃金在外匯儲備中的份額。大陸累計增持黃金28.93噸，截至6月底，大陸黃金儲備為2,264.33噸。