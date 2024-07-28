陸家電舊換新 商機衝2.2兆

大陸國家發改委以及財政部近日表示，統籌安排人民幣3,000億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新。有券商估算，按照本輪補貼標準估算，或可帶動家電以舊換新約人民幣4,800億（約新台幣2.2兆元）總銷售額。

澎湃新聞報導，信達證券認為，這次措施的補貼力度將超過2009年到2011年「以舊換新」，按照本輪補貼標準估算，今年「空冰洗彩電」以舊換新補貼金額需求或超過人民幣480億元，超過2009年最終約人民幣300億元的實際補貼。

信達證券統計2022到2023年補貼結果，平均銷售額撬動比約為1比10，若按照人民幣480億的補貼金額測算，或可帶動約人民幣4,800億總銷售額，接近2023年「空冰洗彩電」品類總銷售額人民幣5,500億。