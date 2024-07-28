大陸工業利潤增速加快 企業營收獲利穩定恢復

大陸國家統計局昨（27）日發布數據顯示，6月規模以上工業企業利潤年增3.6%，增速比5月僅0.7％加快2.9個百分點；上半年工業利潤年增3.5%，亦較1-5月的3.4%增速有所加快。

統計局說明，工業生產平穩增長，加上第2季以來工業品出廠價格（PPI）降幅明顯收窄，推動企業營收及獲利穩定恢復，但仍需留意國內有效需求不足，將制約企業效益持續改善。

大陸官方數據顯示，上半年全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣3兆5,110.3億元，年增3.5%；其中，國有控股企業利潤總額人民幣1兆2,083.9億元，年增0.3%；股份制企業利潤總額人民幣2兆6,243.3億元，增長1.5%；外商及港澳台投資企業利潤總額人民幣8,614.9億元，增長11.0%；私營企業利潤總額人民幣9,193.6億元，增長6.8%。

陸規模以上工業企業營收及利潤年增率

大陸國家統計局工業司統計師于衛寧指出，隨著製造業高端化、智慧化、綠色化步伐加快，裝備製造業活力不斷增強，有力支撐工業利潤增長。上半年，裝備製造業利潤年增6.6%，拉動工業利潤增長2.2個百分點，對工業利潤增長貢獻率超六成。

分行業看，智慧手機、積體電路、新能源汽車等高技術產品產銷增長較快，帶動電子、汽車行業利潤分別增長24.0%、10.7%；造船業競爭力提升、訂單快速增長，帶動鐵路船舶航空航太運輸設備行業利潤增長36.0%。

消費品製造業利潤持續快速增長。于衛寧指出，大陸國內消費需求有所恢復，加上工業品出口增長加快、上年同期基數較低等因素，共同推動消費品製造業利潤較快增長。上半年，消費品製造業利潤年增10.0%，延續年初以來的兩位數增長態勢。

于衛寧指出，總體看，上半年工業企業效益平穩恢復，但也要看到，大陸國內有效需求不足制約企業效益持續改善，國際環境嚴峻複雜加大企業經營壓力，工業企業效益恢復基礎仍需鞏固。