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有望拉動逾2兆銷售額？ 大陸「安排超長期資金」加碼家電以舊換新

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸官方推出新一波家電舊換新補貼方案。圖／樂樂居網
大陸官方推出新一波家電舊換新補貼方案。圖／樂樂居網

大陸國家發改委以及財政部近日表示，統籌安排人民幣3,000億元左右超長期特別國債資金，加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新。有券商估算，按照本輪補貼標準估算，或可帶動家電以舊換新約人民幣4,800億（約新台幣2.17兆元）總銷售額。

澎湃新聞報導，信達證券認為，這次措施的補貼力度將超過2009年到2011年「以舊換新」，按照本輪補貼標準估算，今年空冰洗彩電以舊換新補貼金額需求或超過人民幣480億元，超過2009年最終約人民幣300億元的實際補貼。

信達證券統計2022到2023年全國多個區域性補貼結果，平均資金銷售額撬動比約為1比10，若按照人民幣480億的補貼金額測算，或可帶動約人民幣4,800億總銷售額，接近2023年空冰洗彩電品類總銷售額人民幣5,500億。

今年以來，在大陸推動消費品以舊換新的大背景下，地方政府和不少家電企業已經開始各種形式的以舊換新促銷。美的集團之前表示，積極回應國家政策號召，投入人民幣80億元開展「綠色行動·以舊換新」活動。

格力電器投入人民幣30億元資金，參與到家電產品的以舊換新活動中。TCL實業也表示，公司加大換新補貼力度，實施了舊機估值與廠家讓利的雙重補貼政策，以雙重回饋廣大消費者

海信集團副總裁、家電集團總裁胡劍湧，在今年5月表示，2024年海信將針對用戶痛點，加大力度推進以舊換新活動。

大陸國家發改委、財政部25日印發「關於加力支援大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施」，統籌安排人民幣3,000億元左右超長期特別國債資金，加力支援大規模設備更新和消費品以舊換新。其中，涉及家電相關主要是以及換新以及廢棄電器電子產品回收處理。

措施提出，支持家電產品以舊換新。對個人消費者購買二級及以上能效或水效標準的冰箱、洗衣機、電視、空調、電腦、熱水器、家用灶具、吸油煙機等8類家電產品給予以舊換新補貼。

補貼標準為產品銷售價格的15%，對購買1級及以上能效或水效標準的產品，額外再給予產品銷售價格5%的補貼。每位消費者每類產品可補貼1件，每件補貼不超過人民幣2,000元。

TCL 人民幣 冰箱 售價 消費者

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