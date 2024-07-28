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大陸7月PMI 恐難樂觀

經濟日報／ 記者葉文義/綜合報導
中國大陸7月官方製造業採購經理指數（PMI）預計將於本周三（31日）對外發布。 中通社
中國大陸7月官方製造業採購經理指數（PMI）預計將於本周三（31日）對外發布。 中通社

中國大陸7月官方製造業採購經理指數PMI）預計將於本周三（31日）對外發布。由於前二月官方數據皆低於50榮枯線，7月製造業PMI數據能否重返擴張（50以上）備受關注。不過，市場預測7月數據恐仍不能樂觀，可能連續第三個月位於收縮區間（50以下）。

大陸製造業PMI
大陸製造業PMI
6月大陸官方製造業PMI為49.5%，與5月持平，製造業活動持續維持在收縮區間。有分析指出，大陸製造業在需求收縮下持續不振，預估7月數據將在50以下，有可能還低於6月數據，來到49.3。

大陸物流與採購聯合會特約分析師張立群此前表示，6月PMI仍處榮枯線之下，顯示經濟仍處蓄積回升階段，下行壓力仍然較大。今年以來，大陸多項穩定成長、促回升的政策靠前發力，其成效的不斷顯現，逐步增強經濟回升力量。

不過，6月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）為51.8，是2021年6月來最高，顯示景氣度繼續上升，供需保持擴張，但製造業企業家樂觀情緒明顯下降。

PMI 指數

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