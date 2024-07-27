自動駕駛獨角獸文遠知行衝刺美股 成滴滴以來最大中概股IPO

獲得輝達、廣汽等投資的大陸自動技術初創公司文遠知行（WeRide），將於今年8月底在美國進行IPO，按規劃將於那斯達克發行約1.59億股股票，籌集高達5億美元（新台165億元）的資金，一旦成功上市，文遠知行將成為大陸「通用自動駕駛第一股」。

文遠知行也將成為自2021年滴滴上市以來，大陸公司在美國進行的規模最大的一次IPO。

每日經濟新聞報導，根據公開資訊，文遠知行已於2023年8月25日通過大陸證監會國際合作部備案。按照大陸證監會規則，大陸證監會境外上市備案時限為自備案通知書出具後的12個月，也就是文遠知行需在今年8月25日前完成上市，與當前市場報導其8月底IPO時間基本相符。

天眼查顯示，文遠知行成立於2017年，全球總部位於廣州，是一家汽車自動駕駛系統研發商，專注於汽車自動駕駛系統的研發。

自2017年成立至今，文遠知行已先後完成10輪融資，投資方包括廣汽、輝達、博世、IDG資本、啟明創投、基石資本等，10輪累計融資超10億美元，2022年完成最後一輪D+輪融資後估值達50億美元。

產品方面，文遠知行官網顯示，公司形成自動駕駛計程車（Robotaxi）、自動駕駛小巴（Mini Robobus）、自動駕駛貨運車（Robovan）、自動駕駛環衛車（Robo Street Sweeper）、高階智慧駕駛（Advanced Driving Solution）等五大產品矩陣。

並提供網約車、隨需公車、同城貨運智慧環衛、高階智慧駕駛解決方案等多種服務，並同時擁有大陸、美國、阿拉伯聯合大公國、新加坡四地自動駕駛牌照。

根據統計，自2023年初至今近一年半多的時間裡，已有近16家有關自動駕駛的公司陸續開啟上市進程或已上市，而文遠知行此番籌備赴美IPO，正值自動駕駛玩家競相登陸資本市場之時。

業內人士認為，自動駕駛公司爭先恐後奔赴證券市場，不排除是因早期投資者變現需求，一旦成功完成上市，也會為「燒錢」的自動駕駛行業帶來新的融資可能。

值得一提的是，自動駕駛行業也頻獲政策支持。央視報導，今年6月，大陸工信部明確表示，將啟動智能網聯汽車准入和上路通行試點，組織開展城市級「車路雲一體化」示範應用，將支持L3級及更高級別的自動駕駛功能商業化應用。

不過自動駕駛行業距離大規模商業化仍有一段路要走。以Robotaxi為例，羅蘭貝格發布的相關研究報告顯示，當前造車成本仍是Robotaxi最大資金投入。即使改造成本下降，也不代表Robotaxi能夠實現盈利，商業化的關鍵點還在於能否實現「真正無人」，否則無人駕駛出租平臺依舊需要承擔較大人力成本。