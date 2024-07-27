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上海投資4500億元 推動半導體等3大產業發展

中央社／ 上海27日電
半導體示意圖。圖／路透
半導體示意圖。圖／路透

在國有銀行、央企出資下，上海創設三大先導產業母基金，規模達人民幣1000億元（約新台幣4500億元），將聚焦推動半導體、生物醫藥、人工智慧等3大領域。

上海市政府微信公眾號「上海發布」刊發訊息指出，上海三大先導產業母基金26日啟動，上海市委副書記、上海市長龔正出席發布儀式，為母基金正式啟動。

發布內容指出，上海三大先導產業母基金將依循「政府指導、市場運作、專業管理」原則運行，遴選專業投資團隊，通過子基金投資、直投、生態營運等運作方式，發揮「投早、投小、投硬科技」、產業培育、併購整合等功能。

上海三大先導產業母基金專注於半導體、生物醫藥、人工智慧等部分，將推進政府資源、社會資本合作連動，以市場化方式對接資源，支持原始創新、優化產業生態，使上海加快催生具有全球競爭力的創新型企業。

三大先導產業母基金出資單位在發布儀式上簽約，出資單位包括國家開發銀行、中國工商銀行、中國銀行、中國建設銀行、交通銀行、中國人壽、新華保險、中國誠通、中國國新控股等9家央企，其在發布儀式上簽署專項戰略合作協定。

上海國有資本投資有限公司（上海國投公司）為三大先導產業母基金管理平台，其為大型國有資本投資平台公司，在發布儀式上，其與產業鏈龍頭企業和其他等相關夥伴簽署合作意向。

上海 半導體 龔正

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