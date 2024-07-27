快訊

奧運柔道／林真豪也過頭關 退哥倫比亞好手晉級16強

凱米颱風致高雄淹水…韓國瑜過去清水溝被笑 她貼1照片：現在還笑嗎？

奧運柔道／黃金得分賽三角固取勝 楊勇緯驚險晉級8強

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸汽車以舊換新加大力度 補助較前期翻倍

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
大陸國家發展改革委、財政部25日印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》的通知，相較此前政策，汽車報廢更新補貼標準翻倍。圖／路透社
大陸國家發展改革委、財政部25日印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》的通知，相較此前政策，汽車報廢更新補貼標準翻倍。圖／路透社

大陸國家發展改革委、財政部25日印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》的通知，相較此前政策，汽車報廢更新補貼標準翻倍。

據澎湃新聞報導，通知中提到，個人消費者報廢國三及以下排放標準燃油乘用車或2018年4月30日（含當日）前註冊登記的新能源乘用車，並購買納入《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的新能源乘用車或2.0升及以下排量燃油乘用車，補貼標準提高至購買新能源乘用車補人民幣2萬元（合約新台幣90,513元）、購買2.0升及以下排量燃油乘用車補1.5萬元（合約新台幣67,885元）。

大陸商務部消費促進司司長徐興鋒25日在新聞發布會上表示，汽車報廢更新方面，主要有三方面政策調整。一是補貼標準大幅提高，二是補貼執行溯及過往，三是補貼發放時間壓縮。

今年4月，大陸商務部、財政部等7部門聯合印發《汽車以舊換新補貼實施細則》，其中，對報廢上述兩類舊乘用車並購買符合條件的新能源乘用車的，補貼1萬元；對報廢國三及以下排放標準燃油乘用車並購買2.0升及以下排量燃油乘用車的，補貼七千元。

補貼標準的大幅提升，將進一步促進汽車以舊換新政策見效。乘聯會秘書長崔東樹指出，可以享受政策補貼的國三及以下排放標準燃油乘用車是指在2011年6月30日前註冊登記的汽油乘用車，保有量約為1,583萬輛，在汽車總保有量中佔比為6%。而2018年4月30日前的新能源車車齡也有6年以上，測算這一類汽車應該有200萬輛的規模。

報導指出，大陸自3月推動消費品以舊換新行動方案印發實施以來，汽車報廢量明顯提升。商務部6月25日發布數據顯示，商務部汽車以舊換新信息平台已收到汽車報廢更新補貼申請11.3萬份，近一周以來新增補貼申請數量超3.6萬份，呈現加快增長態勢。

以舊換新拉動的汽車換購需求也逐漸顯現。乘聯會24日發文稱， 7月1日到21日，乘用車市場零售93.4萬輛，年增1%。若私車報廢更新補貼能翻倍，則各環節的積極性會更好地調動，報廢更新政策必然推動換購需求的加速釋放。

台幣 大陸商務部 消費者

延伸閱讀

燃油車行抗議 基市補助電動機車友善車行

燃油車行抗議 謝國樑：補助電動機車友善車行 明年上路

純燃油、純電車都賣很好！2024上半年BMW銷量再度稱霸豪華品牌

台馬之星拋錨案 運安會：誤判導致燃油不足

相關新聞

陸汽車以舊換新加大力度 補助較前期翻倍

大陸國家發展改革委、財政部25日印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》的通知，相較此前政策，汽車報...

上海投資4500億元 推動半導體等3大產業發展

在國有銀行、央企出資下，上海創設三大先導產業母基金，規模達人民幣1000億元（約新台幣4500億元），將聚焦推動半導體、...

三中全會後 中企代表團應邀訪美 調查：美企最看好中市場

中國貿促會26日早上舉行例行記者會，中國貿促會新聞發言人王琳潔表示，應美國商會和美中貿委會邀請，中國貿促會會長任鴻斌將率...

三中全會沒提解方 「習式蕭條」成潮語 批「當局挽救經濟不力」

剛結束的中共20屆三中全會，被認為未對經濟困境提出有效解方，讓不少民眾失望，網上出現最新潮語「習氏蕭條」，表達對當局挽救...

曾提「嬰兒底」 對A股系列觀點惹議 財經網紅李大霄退休

中國知名財經網紅、「多頭總司令」李大霄傳出已退休，李大霄的最新觀點稱，中國最優質資產的春天或已經到來。對於退休後的安排，...

紐時：中國AI發展迅速 關鍵在開放分享開源技術

紐約時報報導，中國企業正在縮小與美國的人工智能（AI）技術差距，同時透過向公眾開放分享開源技術，進一步加速發展。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。