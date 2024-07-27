陸汽車以舊換新加大力度 補助較前期翻倍

大陸國家發展改革委、財政部25日印發《關於加力支持大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》的通知，相較此前政策，汽車報廢更新補貼標準翻倍。

據澎湃新聞報導，通知中提到，個人消費者報廢國三及以下排放標準燃油乘用車或2018年4月30日（含當日）前註冊登記的新能源乘用車，並購買納入《減免車輛購置稅的新能源汽車車型目錄》的新能源乘用車或2.0升及以下排量燃油乘用車，補貼標準提高至購買新能源乘用車補人民幣2萬元（合約新台幣90,513元）、購買2.0升及以下排量燃油乘用車補1.5萬元（合約新台幣67,885元）。

大陸商務部消費促進司司長徐興鋒25日在新聞發布會上表示，汽車報廢更新方面，主要有三方面政策調整。一是補貼標準大幅提高，二是補貼執行溯及過往，三是補貼發放時間壓縮。

今年4月，大陸商務部、財政部等7部門聯合印發《汽車以舊換新補貼實施細則》，其中，對報廢上述兩類舊乘用車並購買符合條件的新能源乘用車的，補貼1萬元；對報廢國三及以下排放標準燃油乘用車並購買2.0升及以下排量燃油乘用車的，補貼七千元。

補貼標準的大幅提升，將進一步促進汽車以舊換新政策見效。乘聯會秘書長崔東樹指出，可以享受政策補貼的國三及以下排放標準燃油乘用車是指在2011年6月30日前註冊登記的汽油乘用車，保有量約為1,583萬輛，在汽車總保有量中佔比為6%。而2018年4月30日前的新能源車車齡也有6年以上，測算這一類汽車應該有200萬輛的規模。

報導指出，大陸自3月推動消費品以舊換新行動方案印發實施以來，汽車報廢量明顯提升。商務部6月25日發布數據顯示，商務部汽車以舊換新信息平台已收到汽車報廢更新補貼申請11.3萬份，近一周以來新增補貼申請數量超3.6萬份，呈現加快增長態勢。

以舊換新拉動的汽車換購需求也逐漸顯現。乘聯會24日發文稱， 7月1日到21日，乘用車市場零售93.4萬輛，年增1%。若私車報廢更新補貼能翻倍，則各環節的積極性會更好地調動，報廢更新政策必然推動換購需求的加速釋放。