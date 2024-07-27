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中國上半年工業企業利潤年增3.5% 平穩成長

中央社／ 台北27日電

中國國家統計局今天公布，今年上半年全國規模以上工業企業利潤年增3.5%，比今年前5個月增速加快0.1個百分點。中國專家解讀數據指出，工業生產平穩成長，企業營收穩定恢復。

據公布，今年上半年（1-6月）中國規上工業企業利潤實現利潤總額人民幣3.51兆（下同，約新台幣15兆），年增3.5%，成長速度較1-5月份加快0.1個百分點。6月份，規模以上工業企業實現利潤年增3.6%，成長速度比5月份加快2.9個百分點。

上半年，規上工業企業營業收入年增2.9%，與1到5月份持平。企業營收穩定恢復，為利潤持續成長創造有利條件。

中國國家統計局工業司統計師于衛寧解讀數據指出，工業企業營收穩定恢復，工業生產平穩中較快成長，加上2季以來工業品出廠價格降幅明顯縮小，共同推動企業營收穩定恢復。

于衛寧指出，整體而言，上半年規上工業企業效益平穩恢復，同時，中國國內有效需求不足，限制企業效益持續改善，國際環境嚴峻複雜增加企業經營壓力，工業企業效益恢復基礎仍需鞏固。

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