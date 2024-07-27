「中國電競第一股」星競威武 納斯達克掛牌上市

星競威武集團26日在納斯達克證券交易所掛牌上市，股票代碼為「NIPG」。共發售 225 萬股 ADS（美國存托股份），發行價定為9美元／ADS，總募資規模2,025萬美元。象徵「中國電競第一股」正式誕生。

據新京報報導，招股書顯示，星競威武通過電競俱樂部業務延展人才經紀、賽事活動、廣告和其他創新業務。截至2023年底，星競威武集團電競俱樂部運營、人才經紀及賽事活動業務的淨收入佔比分別為25.9%、62.9%和11.2%。星競威武旗下擁有電子競技俱樂部品牌eStar Gaming與Ninjas in Pyjamas（NIP）。星競威武2023年營收為8,367萬美元，年增27%。

招股書顯示，星競威武的商業化路徑為「電子競技+」模式。該模式的第一階段是競爭性電子競技本身；第二階段是透過人才管理、活動製作、創意工作室和廣告業務來補充競爭激烈的電子競技業務，以創造多樣化和可持續的收入來源。

大陸遊戲產業步入增長軌道。根據新華社報導，大陸國內遊戲市場今年上半年實際銷售收入為人民幣1,472.67億元，年增2.08%，增長趨勢較為平穩。遊戲用戶規模6.74億，再創新高。海外市場部分，大陸自主研發遊戲上半年實銷收入85.54億美元，年增4.24%，主因是部分新上線產品熱銷，帶來明顯增量。

根據中國音像與數字出版協會發布《2024年1—6月中國遊戲產業報告》顯示，1到6月，美、日、韓為大陸移動遊戲市場的主要海外市場，佔比分別為33%、15.66%和8.82%，合計佔比達57.48%。德、英、法三國市場佔比合計9.85%。1到6月，電子競技遊戲市場實銷收入691.43億元，年增7.24%。