陸規上工業6月利潤增3.6% 裝備製造業有力支撐增長

大陸國家統計局27日發布數據顯示，規模以上工業企業在6月實現利潤年增3.6%，而1月到6月，全國規模以上工業企業實現利潤總額為35,110.3億元，年增3.5%，其中，裝備製造業有力支撐工業利潤增長，消費品製造業利潤持續快速增長，而採礦業、原材料製造業利潤降幅則明顯收窄。

大陸國家統計局工業司統計師于衛寧指出，隨著上半年推動各項宏觀政策，工業生產平穩較快增長，企業利潤持續穩定恢復，工業企業營收穩定恢復。工業生產平穩較快增長，疊加二季度以來工業品出廠價格降幅明顯收窄，共同推動企業營收穩定恢復。

其中，裝備製造業有力支撐工業利潤增長。上半年，裝備製造業利潤年增6.6%，拉動規上工業利潤增長2.2個百分點，對規上工業利潤增長的貢獻率超六成。裝備製造業利潤佔規上工業的比重為35.0%，年增1.0個百分點。分行業看，智慧手機、半導體、新能源汽車等高技術產品產銷較快增長，帶動電子、汽車行業利潤分別增長24.0%、10.7%；造船業競爭力提升、訂單快速增長，帶動鐵路船舶航空航天運輸設備行業利潤增長36.0%。

消費品製造業利潤持續快速增長。大陸國內消費需求有所恢復，疊加工業品出口增長加快、上年同期基數較低等因素，共同推動消費品製造業利潤較快增長。上半年，消費品製造業利潤同比增長10.0%，延續年初以來的兩位數增長態勢。

而採礦業、原材料製造業利潤降幅則明顯收窄。上半年，上遊行業效益持續恢復，採礦業、原材料製造業利潤同比降幅比1到5月分別收窄5.4個和6.6個百分點。隨著下游行業煤炭需求增加，煤炭行業利潤降幅比1到5月收窄7.0個百分點；受房地產新開工面積降幅收窄、大規模設備更新政策效果顯現等因素推動，鋼鐵需求有所回升，二季度鋼鐵行業利潤實現較快增長，扭轉鋼鐵行業一季度全行業淨虧損的局面。

于衛寧表示，上半年規上工業企業效益整體來看平穩恢復，但同時要看到大陸國內有效需求不足，制約企業效益持續改善，國際環境嚴峻複雜加大企業經營壓力，工業企業效益恢復基礎仍需鞏固。