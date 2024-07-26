小馬CEO 打造自駕新強權

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導
小馬智行聯合創始人、CEO彭軍。 圖／取自胡潤百富百度官方號
小馬智行聯合創始人、CEO彭軍。 圖／取自胡潤百富百度官方號

小馬智行（Pony.ai）成立於2016年底，短短幾年光景，已是全球最有價值的自動駕駛公司之一，估值達85億美元（約新台幣2,780億元）。同時，小馬智行或最快將於9月赴美IPO，目前已尋得有明確投資意向的機構投資者。而小馬智行的快速成長得益於其創始人、CEO彭軍對其的策略定力與毅力。

小馬智行以 「虛擬司機」技術為核心，搭建起自動駕駛服務「Robotaxi」、自動駕駛卡車「Robotruck」、乘用車智能駕駛（POV）三大核心業務，目前總部位於廣州。而在2016年成立之後，小馬智行獲得美國加州自動駕駛路測牌照，小馬智行在各地設立研發中心，獲得上海、北京和深圳等部分地區自動駕駛測試和經營牌照。

彭軍小檔案
彭軍小檔案

小馬智行自成立至今的迅猛發展，各界有目共睹，這與彭軍的遠見和策略定力密不可分。

公開資料顯示，彭軍自1996年畢業於北京清華大學後，緊接著便獲得美國史丹佛大學博士學位。而在學成之後，彭軍順利進入美國科技大廠Google，隨後於2011年底被前百度副總裁、百度自動駕駛事業部總經理王勁挖掘，因而進入彼時熱騰騰剛成立的百度美國研發中心，擔任主任架構師職務。

而在彭軍加入百度邁入第四年時，百度於2015年追隨Google的腳步也成立了自動駕駛事業部（L4）。由於該事業部由王勁擔任總經理，因而彭軍又被其引薦人王勁拉到了百度自動駕駛事業部，出任首席架構師一職。而這一年彭軍負責自動駕駛的整體戰略規劃與技術發展，這也讓彭軍離自動駕駛產業愈走愈近。

直到2016年，彭軍終於邁出創業步伐，與另一位創始人樓天城在美國矽谷共同創辦L4級自動駕駛公司小馬智行。

過去在接受媒體採訪時，彭軍曾坦言，起初自己對自動駕駛並不太了解，但因為喜歡車，而且適逢電動化、網約化、共享化等風潮興起，因此逐漸意識到出行領域正處於一個大變革的前夕。

如今的彭軍對於自動駕駛充滿熱情，彭軍在去年接受「胡潤百富官方號」訪問時曾稱，「自動駕駛是高度集中技術領域的行業」，需要軟硬體深度結合，「作為一名技術人員來說，自動駕駛本身就讓人著迷，也讓人非常興奮！」

彭軍堅信，自動駕駛是個巨大賽道，將真正給出行領域帶來改變。他稱，至於選擇自動駕駛這種硬派科技，是需要有策略定力的一件事，需要擁有「跑一場馬拉松的決心」去認真耕耘，最終才能取得收穫。

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