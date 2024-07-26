張家茵 領大陸麥當勞在地化

大陸近6,000家麥當勞餐廳員工7月17日統一換上全新制服，這是時隔十年，也是麥當勞中國成為「金拱門」七周年來，為餐廳員工量身訂製的第七代制服。麥當勞中國首席執行官張家茵當日還稱，「到2028年，麥當勞在中國的餐廳數量將突破一萬家」，這也顯示麥當勞近年持續實現並加速大陸本土化發展戰略，不斷在大陸市場持續成長，而這樣的成績全憑張家茵的管理之道。

2017年，麥當勞中國轉變成國際發展特許經營市場，中信聯合體成為控股股東，進入「金拱門時代」。七年來，麥當勞中國加速本土化發展，在大陸境內餐廳數量超過6,000家，較2017年成長超一倍，在大陸全國有超過20萬員工，其中「95後」員工目前已超過65%。如今，麥當勞中國已成為麥當勞全球第二大市場，也是發展最快的市場。

張家茵小檔案

麥當勞這期間的一路成長，必須要說到背後功臣-張家茵。公開資料顯示，張家茵畢業於香港大學行政人員工商管理碩士，曾任職於盛世長城、智威湯遜等廣告公司管理全球性品牌廣告業務，為德意志銀行、印度利華等公司管理層進行市場推廣及營銷傳播諮詢。

張家茵直到2000年才加入麥當勞，2005年麥當勞把中國區總部搬到上海，她被委派到上海協助大陸麥當勞的行銷工作。張家茵到上海的第一件事，就是組成強大的市場團隊，隨後於2007年被擢升為麥當勞中國首席市場官，而後在2015年終於上任麥當勞中國一把手位置-首席執行官。

在張家茵管理學字典裡，「不同的規模，需要不同的團隊，你的策略，結構和人都需要改變。麥當勞的團隊，看中的是你是一個『好教練』，你是個『Builder』（建設者）。」她強調，要做領導人若不能教人，就等於你不是好的領導人，好領導人不是直接發出命令的，是可以教練團隊的。

秉持著「團隊厲害了，公司就厲害了」的智慧，如今的張家茵不僅是麥當勞中國的首席執行官，更是多次入選「富比世」中國「商界女性百強榜」的最具影響力的商界女性之一。