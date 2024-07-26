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寧德時代發布上半年財報 每天淨賺5億

經濟日報／ 記者葉文義／綜合報導
全球動力電池龍頭寧德時代發布2024年半年報，上半年營收人民幣1,667.7億元。 （路透）
全球動力電池龍頭寧德時代發布2024年半年報，上半年營收人民幣1,667.7億元。 （路透）

全球動力電池龍頭寧德時代發布2024年半年報，上半年營收人民幣1,667.7億元，年減11.88％；歸屬母公司股東淨利人民幣228.65億元，年增10.37％。單看淨利，寧德時代比大陸任何一家車企都高，平均每天淨賺人民幣1.25億元（約新台幣5.6億元）。

據韓國市場研調機構SNE Research數據顯示，今年前5月，寧德時代動力電池裝車量全球市占率為37.5％，已從2017年至2023年連續七年霸占全球動力電池市占率第一位置。

大陸市場方面，今年上半年，寧德時代動力電池裝車量市占率上升至46.4％，較去年同期增長3個百分點，霸占大陸和全球市場的動力電池第一名。

日前發布神行Plus電池，實現系統能量密度超200Wh/kg，是全球首個兼備1,000km續航以及4C超充特性的磷酸鐵鋰電池。而新一代麒麟高功率電池放電功率超1,300KW，可助力新能源車實現零百加速2秒以內。目前，寧德時代正加速推進全球電池產能布局，不斷提升為全球企業供應電池的能力。

人民幣 寧德時代 市占率

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