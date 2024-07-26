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百川智能 獲阿里、騰訊押寶

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸AI新創公司「百川智能」新一輪融資獲得人民幣50億元（約新台幣225億元），其中阿里巴巴也參與其中，這也是阿里巴巴2024年投資的第三家AI新創公司。百川智能A輪投資方有阿里、小米、騰訊、亞投資本、中金等科技大廠及投資機構等，並將以人民幣200億估值開啟B輪融資。

新京報指出，百川智能在A輪融資中出讓的股權超過25%，甚至更高。A輪投資方既包括阿里、小米、騰訊等科技大廠，又有亞投資本、中金等市場化投資機構，同時，還包括北京市人工智慧產業投資基金、上海人工智慧產業投資基金、深創投資等國資背景的產業投資基金。

值得注意的是，在人工智慧（AI）大模型「獨角獸」公司中，百川智能也是鮮有同時獲得北京、上海、深圳國資產業基金投資的一家企業。此外，百川智能方面稱，該公司能堅持「超級模型+超級應用」雙輪驅動的發展策略。截至目前，百川智能已推出12款大模型，在應用方面今年5月推出首款AI助理「百小應」。

據了解，百川智能由大陸搜尋引擎業務公司搜狗創辦人王小川於2023年4月所創立。大陸大模型產業在王小川入局時，一度帶動大陸AI創業熱潮。

據中國經營報報導，今年上半，已有數家「明星級」大模型企業完成新一輪融資。6月智譜AI完成約4億美元融資，最新估值約30億美元；月之暗面於2月完成新一輪10億美元融資，投後估值達25億美元，投資方包括阿里、紅杉中國、美團、小紅書等。

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