小米二期汽車工廠 瞄準SUV

小米汽車二期工廠要來了。據北京市規劃和資源委員會的公開資訊顯示，小米集團的全資孫公司小米景曦科技以人民幣8.42億元（新台幣37億元）取得亦莊新城YZ00-0606街區0106地塊工業項目的使用權。外界猜測，該工廠將用於生產純電休旅車（SUV）。

從之前經開區的規劃來看，該地塊正是小米建造二期工廠的所在地，再加上先前已經有人拍到小米SUV的影片，因此二期工廠對於今年的產能並沒有什麼幫助，外界認為新建產能是留給新車款。

界面新聞報導，小米正在積極開發第二款車型，將是一款純電SUV，預計也將在新工廠投產並於明年上半年推出；第三款車則將進一步下探市場，動力源或將選擇增程，主打家庭用戶並對標理想。

小米集團董事長雷軍曾表示，小米汽車的目標是成為全球前五大汽車製造商，這需要公司在技術創新和生產能力上持續進行大規模投資。

外界認為，在小米通往這一目標前首先需要達成盈虧平衡，需要小米汽車先完成年銷30至40萬輛車的年銷量。

資料顯示，這塊工業用地計畫用於建設新能源智慧網聯汽車整車及零部件製造專案，在7月11日上午9時開始接受出價後，僅經過一次出價即完成了交易。根據掛牌文件顯示的相關規劃，專案固定資產投資不低於人民幣26億元，達產年產值不低於人民幣160億元。

另有消息顯示，與0106地塊毗鄰的0107、0108及YZ00-0607街區0101地塊也將由小米使用，這三個地塊的方案將作為一個方案進行整體規劃。