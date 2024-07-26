聽新聞
test
0:00 / 0:00

小米智造基金 募資450億達陣

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導
小米智造基金的輪廓越發明顯，小米董事長雷軍親自擔任新基金投委會主席。 (中新社)
小米智造基金的輪廓越發明顯，小米董事長雷軍親自擔任新基金投委會主席。 (中新社)

近期小米智造基金的輪廓越發明顯，小米董事長雷軍親自擔任新基金投委會主席，認繳出資額由人民幣90.3億增加至100億（約新台幣450億元）。

外界認為該基金是為了小米造車而生，未來有望與華為、比亞迪、寧德時代旗下產業資本並稱「四大金剛」。

股權投資行業網站「投資界」報導，小米籌備該檔基金已久，雷軍在2021年12月時成立了小米私募股權基金管理有限公司，緊接著在旗下成立小米智造基金，由雷軍擔任投資決策委員會主席。

2022年7月，該基金完成首次交割，募資人民幣63.3億元；去年3月，基金募資人民幣27億元；近日再次募集9.7億元。人民幣100億小米智造基金正式完成。

公告指出，首次交割日（即2022年7月20日）起，小米智造基金經營期限為八年，其中前四年為投資期。代表僅剩下兩年時間出手投資。

而該檔基金目的被視為為小米造車而生，從基金目前的投資標的可見一二。

企查查顯示，至今小米智造基金已經對外投資約40個項目。其中，最早可追溯至2022年5月，小米智造基金和湖北小米長江產業基金共同投資了電池廠商法恩萊特。

此外，投資名單中的鴻翼芯、冰零科技、斯坦德機器人、追鋒汽車、大族精密傳動、鷹峰電子等企業，覆蓋汽車電子系列晶片、車載聲學系統、精密減速器等產業鏈上下游環節。

而雷軍透過投資來造車有其目的，雷軍曾在創業思考中提及方法：如果通過投資布局產業鏈的上下游，會極大縮短跨界創業所消耗的時間。

產業投資也不光小米的手段，包括承擔華為「最強半導體VC」的哈勃投資；新能源領域產業鏈捕手的寧德時代；持續在新能源投資的比亞迪等，都是上述方法的實踐者。

人民幣 創業 寧德時代

延伸閱讀

持續布局海外市場！比亞迪將在日本擴大銷售網絡並新設90家門市

全球電動車銷量王 比亞迪爭勝

比亞迪「方程豹」品牌強勢登陸英國 挑戰Land Rover Defender霸主地位

比亞迪股價下跌 波克夏持股比率已降到5%以下

相關新聞

大陸央企大投資 拚突破科技「卡脖子」 規劃五年斥資13.5兆元

大陸國務院昨（26）日透露，未來五年，中央企業預計安排大規模設備更新改造，總投資超人民幣3兆元（約新台幣13.5兆元）。...

王毅會歐盟外長 批電動車調查是典型貿易保護主義

中共政治局委員兼外長王毅26日在寮國永珍會見歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell），他批評歐盟對...

寧德時代發布上半年財報 每天淨賺5億

全球動力電池龍頭寧德時代發布2024年半年報，上半年營收人民幣1,667.7億元，年減11.88％；歸屬母公司股東淨利人...

4年來首次 蘋果手機跌出大陸市場前5

蘋果智慧手機iPhone正在中國大陸市場面臨激烈競爭。研究機構IDC於26日發布的報告顯示，蘋果iPhone手機第二季度...

小米智造基金 募資450億達陣

近期小米智造基金的輪廓越發明顯，小米董事長雷軍親自擔任新基金投委會主席，認繳出資額由人民幣90.3億增加至100億（約新...

小米二期汽車工廠 瞄準SUV

小米汽車二期工廠要來了。據北京市規劃和資源委員會的公開資訊顯示，小米集團的全資孫公司小米景曦科技以人民幣8.42億元（新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。