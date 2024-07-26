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大陸央企大投資 拚突破科技「卡脖子」 規劃五年斥資13.5兆元

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸國務院26日透露，未來五年，中央企業預計安排大規模設備更新改造，總投資超人民幣3兆元（約新台幣13.5兆元）。圖為人民幣示意圖。 （中通社）
大陸國務院26日透露，未來五年，中央企業預計安排大規模設備更新改造，總投資超人民幣3兆元（約新台幣13.5兆元）。圖為人民幣示意圖。 （中通社）

大陸國務院昨（26）日透露，未來五年，中央企業預計安排大規模設備更新改造，總投資超人民幣3兆元（約新台幣13.5兆元）。同時，今年超過80%國有資本經營預算用於支持企業突破科技「卡脖子」難關、產業升級。

近日召開的國務院常務會議明確，研究加大力度支持大規模設備更新和消費品以舊換新政策措施。大陸國家發改委、財政部旋即在25日印發《關於加力支援大規模設備更新和消費品以舊換新的若干措施》，提出統籌安排人民幣3,000億元左右超長期特別國債資金，加力支持「兩新（設備更新和消費品以舊換新）」。

大陸國務院國資委產業談話重點
大陸國務院國資委產業談話重點

大陸國務院也在26日舉行「推動高品質發展」系列主題新聞發布會，國資委副主任王宏志在回答媒體提問時表示，國有企業是發展生產力的重要載體，必須要在加快形成新質生產力上有所作為。去年以來，國資央企以空前力度加強科技創新和產業創新，取得積極成效。

21世紀經濟報導，國資委財務監管與運行評價局負責人劉紹娓表示，下半年，面對錯綜複雜的外部環境，將以發展新質生產力為重要著力點，加大科技創新投入，加快突破關鍵領域「卡脖子」技術瓶頸。

劉紹娓透露，近期，大陸國務院國資委召開了中央企業大規模設備更新工作推進會議，主要目的是，指導中央企業率先行動，聚焦「五個加快」推動大規模設備更新重點任務落實落地。

一是加快推動先進設備更新。加速替換改造一批服役時間長、生產效率低、製程技術落後的生產裝置和設備，更新部署一批高技術、高效率、高可靠性的先進設備。

二是加快推動數位化轉型。加快實施一批「智改數轉網聯」項目，推進人工智慧等新技術與製造全過程、全要素深度融合，加快智慧裝備更新替代和新型網路基礎設施規模化部署。

三是加快推動綠色化改造。推廣一批綠色裝備，大力促進減汙降碳、節能降耗，加強設備能效管理，加快對能效水準較低的裝置設備更新改造。

四是加快推動本質安全。實施一批老舊裝置改造，強化安全技術、安全裝備應用，在安全隱患高發領域展開「機械化換人、自動化減人」和「機器人替人」等舉措。

五是加快強化有效供給。研發生產一批新型裝置設備，推進在各類工業機械、農用、醫療、教育等領域應用，努力提供技術先進、綠色低碳、節能高效、適應市場需求的設備產品。

國務院 綠色

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