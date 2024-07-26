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王毅會歐盟外長 批電動車調查是典型貿易保護主義

聯合報／ 記者廖士鋒／即時報導
大陸外長王毅在出席寮國東協外長會期間，與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利會見。圖為王毅在東協外長會上發言。（圖／取自大陸外交部官網）
大陸外長王毅在出席寮國東協外長會期間，與歐盟外交與安全政策高級代表博雷利會見。圖為王毅在東協外長會上發言。（圖／取自大陸外交部官網）

中共政治局委員兼外長王毅26日在寮國永珍會見歐盟外交與安全政策高級代表博雷利（Josep Borrell），他批評歐盟對大陸電動汽車反補貼調查是「典型的貿易保護主義」，也不利於全球綠色轉型。希望雙方通過對話協商找到合理解決辦法。

據大陸外交部官網，王毅在會見中指出，「中歐共識遠大於分歧，健康穩定可持續的中歐關係符合雙方根本利益，也是國際社會的普遍期待」，他呼籲雙方應堅持夥伴定位，「以中歐關係的穩定性應對國際局勢的不確定性」。王毅也表態大陸支持歐盟堅持戰略自主，「希望新一屆歐盟機構奉行理性務實對華政策，客觀友善看待中國發展，實現中歐關係平穩過渡」。

王毅特別指出，歐盟對中國大陸電動汽車反補貼調查是典型的貿易保護主義，也不利於全球綠色轉型。「希望雙方通過對話協商，找到合理解決辦法，共同維護自由貿易體制和經濟全球化」。

值得注意的還有，大陸官方通稿也提到博雷利表示「歐方一貫認為，台灣不是一個國家，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，歐盟將繼續奉行一個中國政策」。

就俄烏戰爭，他也提到歐盟重視大陸和巴西關於政治解決烏克蘭危機的和平倡議，祝賀大陸推動巴勒斯坦各派別實現和解，願同大陸共促和平。王毅則闡述大陸原則立場，表示當務之急是推動局勢降溫，大陸始終堅持勸和促談、政治解決，「我們支持歐盟發揮主導作用，探索均衡、有效、可持續的歐洲安全架構」。

此外，王毅也會見了挪威外交大臣艾德（Espen Barth Eide），他強調，今年以來，雙邊經貿額大幅上升，展現了強勁韌性和巨大潛力。大陸願同挪方「鞏固政治互信，深化互利合作，開啟雙邊關係下一個精彩的70年」。艾德則指出，挪威奉行一個中國政策，「這一立場不會改變，理解任何國家都不能允許分裂」。

歐盟 王毅 電動汽車

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