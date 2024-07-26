三中全會後 中國證監會邀集外資座談承諾深化改革

中國證監會近日邀集10家外資券商與投資機構代表座談，表示正在認真學習貫徹三中全會精神，研究謀劃「進一步全面深化資本市場改革開放的一攬子舉措」，承諾將始終堅持市場化法治化方向，堅定不移地深化改革、擴大開放。

中共20屆三中全會15至18日在北京召開，會議通過「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」，其中提出10條關於資本市場改革。

據中國證券監督管理委員會官網26日晚間發布，為深入學習貫徹20屆三中全會精神，進一步全面深化資本市場改革，近日證監會主席吳清在北京舉辦專題座談會，與10家外資證券基金期貨機構、外國專業投資機構（QFII）等代表深入交流，充分聽取意見建議。

中國證監會稱，座談中，各家外資機構代表一致認為，今年以來中國政府和中國證監會推出新「國九條」和「1＋N」系列政策文件，以強監管、防風險促進資本市場高品質發展，一段時間以來政策效應逐步顯現。

中國證監會並稱，各方一致表示，近期召開的20屆三中全會，明確傳遞出中國進一步全面深化改革、擴大對外開放、推進中國式現代化的堅定決心和清晰路徑，大家對中國經濟和資本市場發展充滿信心、長期看好，將進一步深耕中國市場、服務中國市場，持續為中國資本市場高品質發展積極貢獻力量。

據發布，與會外資代表就中國資本市場下一步全面深化改革提出了具體意見建議，包括「促進投融資協調發展、進一步增強對科技創新和新質生產力的制度包容性精準性；多措並舉活躍併購重組市場，支持上市公司轉型升級、提升品質；大力發展私募股權創投市場，培育更多長期資金和耐心資本；有序擴大資本市場制度型開放，提升外資機構投資便利性」等。

吳清指出，剛剛召開的20屆三中全會，緊緊圍繞推進中國式現代化這個中心任務，對各領域各方面改革作出全面部署，對資本市場改革作出一系列重要安排。當前，中國證監會正在認真學習貫徹三中全會精神，研究謀劃「進一步全面深化資本市場改革開放的一攬子舉措」。

他說，中國證監會將始終堅持市場化法治化方向，堅定不移地深化改革、擴大開放，依法從嚴加強監管和大力保護投資者合法權益，持續增強政策的穩定性、可預期性。

吳清表示，在這個過程中，希望包括外資機構在內的市場各類主體積極參與，在健全法律制度、完善市場定價機制、加強交易監管等方面加強研究、建言獻策。