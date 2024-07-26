劉揚偉接待蘋果營運長 參觀富士康深圳廠iPhone進度

市場預期蘋果（Apple）iPhone 16系列將在9月亮相，主要合作夥伴鴻海正如火如荼作業，根據今天中國微博短影片內容，鴻海董事長劉揚偉接待蘋果營運長威廉斯（JeffWilliams），參觀富士康廣東深圳觀瀾園區內新款iPhone組裝狀況。

外媒日前報導，威廉斯低調造訪中國，25日傳出威廉斯前往深圳拜會當地市政府官員。劉揚偉23日則與中國河南省政府簽署合作協議，鴻海集團旗下富士康將在鄭州投資人民幣10億元（約新台幣45億元），建設新事業總部大樓和七大中心，推動電動車整車、儲能電池、數位健康和機器人產業。

根據今天中國微博公布的短影片內容，劉揚偉在深圳觀瀾園區接待威廉斯等一行人，參觀廠區內iPhone製造的最新進展，影片中劉揚偉向威廉斯介紹富士康在製造iPhone的自動化產線，以及觀瀾廠區的即時管理影像系統。

此外影片中也秀出威廉斯拜訪蘋果關鍵零組件供應商中國廣東領益智造。蘋果大中華區董事總經理葛越在微博透露相關消息和短影片。

鴻海集團旗下富士康在深圳龍華觀瀾設有生產園區，主要研發設計生產智慧型手機，根據蘋果先前公布供應鏈名單，鴻海集團在深圳製造組裝蘋果產品的地點，包括廣東龍華廠區、觀瀾科技園區、福田免稅區等。

產業人士指出，富士康龍華與觀瀾的iDPBG數位產品事業群（integrated Digital Product Business Group），主要是開發與試產（NPI）蘋果（Apple）iPhone的據點。

外資法人表示，鴻海旗下工業富聯也是iPhone 15Pro系列金屬機殼和鈦金屬邊框主要供應商；高階精密結構件燈塔工廠位於工業富聯中國深圳觀瀾廠，工業富聯藉此掌握iPhone新產品導入NPI作業每個機台的數據、參數和模型。

市場評估，蘋果將在今年9月推出iPhone 16系列，內建生成式AI（Gen-AI）應用，藉此加入AI手機戰場。美系法人預期，今年下半年iPhone 16系列備貨量落在8500萬支至9000萬支區間，較2023年同期iPhone15備貨量約8300萬支成長約5%。天風國際證券分析師郭明錤預估今年下半年iPhone訂單量約8700萬支。