拉動內需 中國央企擬汰換設備5年投13.5兆元

中國國務院今天表示，指導中央企業率先推動大規模設備更新，加快先進設備汰換、數位化轉型、綠色化改造等過程，預計5年總投資額達人民幣3兆元（約新台幣13.5兆元）。

中國國務院新聞辦公室26日舉行「推動高質量發展」系列主題記者會。

據官網新聞資料，中國國務院國資委財務監管與運行評價局負責人劉紹娓於會上表示，國務院國資委近期召開中央企業大規模設備更新工作推進會議，聚焦「5個加快」推動大規模設備更新。

劉紹娓指出，將加大支持力道，堅持「能給盡給、應給盡給」原則，指導中央企業發揮表率作用，規劃未來5年，中央企業將在大規模設備更新改造總投資逾3兆元。

劉紹娓強調，要求中央企業在採購設備時對於各類型企業一視同仁，堅持買技術水準最好、CP值最高的裝備，讓品質、價格皆優的供應商出線。

她提到「5個加快」。第一個是加快推動先進設備更新。加速替換改造一批服役時間長、生產效率低、工藝技術落後的生產裝置和設備，更新部署一批高技術、高效率、高可靠性的先進設備。

第二個是加快推動數位化轉型。加快實施一批「智改數轉網聯」（指智慧化改造與數位化轉型）項目，推進人工智慧等新技術與製造全過程、全要件深度融合，加快智慧裝備更新替代和新型網路基礎設施規模化部署。

第三個是加快推動綠色化改造。推廣一批綠色裝備，大力促進減污減碳、節能降耗，加強設備效能管理，加快對效能水準較低的裝置設備更新改造，大力布局資源循環利用，形成產品從研發製造到回收利用的良性循環。

第四個是加快推動本質安全。實施一批老舊裝置改造，強化安全技術、安全裝備應用，在安全隱患好發的領域展開「機械化換人」、「自動化減人」和「機器人替人」，加強對各類危險源的在線監控和管理，提高事故和災害的預測和防範水準。

第五個是加快強化有效供給。研發生產一批新型裝置設備，推進在各類工業機械、農用、醫療、教育等領域應用，努力提供技術先進、綠色低碳、節能高效、適應市場需求的設備產品。