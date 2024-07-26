中國貿促會會長任鴻斌將率代表團訪問美國

中國貿促會26日早上舉行例行記者會，中國貿促會新聞發言人王琳潔表示，應美國商會和美中貿委會邀請，中國貿促會會長任鴻斌將率領中國企業家代表團訪問美國，這是三中全會召開後首個訪美的中國工商界代表團，也是對美國工商界訪陸的回訪。

王琳潔表示，此次訪問將把三中全會確定的一系列重要開放新舉措傳遞給美國工商界，也期待聽到美國朋友的回應和訴求，共同努力達成更多務實經貿合作成果，推動中美關係持續穩定健康向前發展。

據王琳潔介紹，7月22日，應中國貿促會邀請，美中貿易全國委員會董事會主席芮思博率團訪陸，訪問團陣容包括高盛集團、蘋果公司、波音國際集團等美國知名跨國企業高管。大陸外交部長王毅和大陸國務院副總理何立峰在北京分別集體會見代表團。代表團還與發改委、工信部、商務部、貿促會等相關部門進行會見交流。

北京舉辦，雙方企業代表圍繞「中美兩國當前經濟和商業政策環境、數位化轉型和應對氣候變化、商業領袖在維持互利關係中的作用」等議題進行交流。

另外，今年二季度，中國貿促會對超400家外資企業進行調研訪問，發布《2024年第二季度中國外資營商環境調研報告》。報告指出，2024年二季度，受訪外資企業對中國營商環境滿意度總體較高。

報告顯示，從未來投資信心看，超過四成受訪外資企業認為中國市場吸引力「上升」。其中，美資企業在所有外資企業當中最為看好中國市場，認為今年中國市場前景「好」以及認為中國市場吸引力「上升」的美國企業佔比均超四成。

從在陸經營情況來看，近半數受訪外資企業預期未來5年在陸利潤率提高，最多的還是美資企業。15%的受訪外資企業表示今年將在陸增資，其中表示增資幅度「大於20%」的受訪企業佔比較上期增加6.73個百分點。