大陸國務院國資委：「三個高地」加快發展新質生產力

大陸國務院國有資產監督管理委員會26日舉行記者會，國務院國資委財務監管與運行評價局負責人劉紹娓表示，下半年，面對錯綜複雜的外部環境，將以發展新質生產力為重要著力點，加大科技創新投入，加快突破關鍵領域「卡脖子」技術瓶頸。

大陸國務院國資委副主任王宏志表示，去年以來，國資央企以空前力度加強科技創新和產業創新，取得積極成效，下一步將全面落實三中全會精神和全國科技大會精神，以打造「三個高地」為抓手，集中優勢資源力量，推動中央企業在發展新質生產力中發揮主陣地、主力軍作用。

「創新高地」為強化發展新質生產力的第一動力。以國家戰略需求、科技發展趨勢和產業升級需要為主攻方向，全方位踐行新型舉國體制，在研發周期長、攻關投入大、其他所有制企業參與意願不強的領域堅定投入，打造創新聯合體升級版，促進產學研融合，推動從基礎研究到產業化的全鏈條創新。

「產業高地」做強新質生產力的核心載體。通過設備改造、技術攻關、工藝升級、產品打造等多種方式，推動傳統產業高端化、智慧化、綠色化發展；堅持內生式和外延式發展並重，不斷健全新興產業培育機制，加快布局新領域新賽道。

「改革高地」構建同新質生產力更相適應的生產關係。加快企業組織形態變革、管理方式變革，實施更加積極、開放、有效的人才政策，以創新創造為導向，靈活開展多種形式中長期激勵。同時，創新組織方式，加強產業鏈上中下游企業合作，持續優化發展新質生產力的產業生態。