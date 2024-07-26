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港股低迷 港府冀北京讓養老金買港股

中央社／ 香港26日電

據報導，在香港股市持續多年陷入低迷的情況下，港府希望北京方面放寬中國大陸的社保基金及養老金投資港股及其他金融產品。

明報今天在報導中指出，香港財政司司長陳茂波日前率團訪問北京，會晤了國務院港澳事務辦公室主任夏寶龍、多位中央財金官員，以及人力資源和社會保障部部長王曉萍。

報導引述消息透露，陳茂波與王曉萍討論的其中一個議題，是「香港資本市場助力內地養老金融的發展」。

據報導，香港政商界以至港府內部，一直希望北京中央容許大陸社保基金及養老金投資港股及其他金融產品，這次陳茂波與王曉萍的會唔，相信與此有關。

報導表示，香港在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情之後面對經濟困境，而反修例風波和地緣政治的摩擦，也令香港與英國、美國等傳統經濟夥伴漸行漸遠，更加倚賴大陸巿場。

因此，香港各黨派及政府都期望北京中央能夠對香港「放人放水」，以刺激香港零售、餐飲及金融巿場。

最近4年來，香港恒生指數持續下滑，從3萬多點水平下跌至最低的15000點水平，其後反彈至17000點水平，但就此卻步，無力再上。

對於港股如此積弱，分析師認為有經濟及政治因素。

香港經濟日報去年底報導，自2021年起，海外機構資金陸續撤出港股，參與度驟降；根據摩根士丹利（Morgan Stanley）的一份研究報告，自2021年起，海外機構對港股的參與度下降了1/3。

報導認為，中美關係陰晴不定、台海政治波譎雲詭、大陸房地產出現風險及經濟復甦步伐不確定性等，都限制了外資參與大陸和香港股市的興趣。

港股 香港

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