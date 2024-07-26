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日系車企在中銷量下滑 本田汽車關停2家工廠

中央社／ 上海26日電
日系車企在中國銷售量大幅下滑，本田汽車（Honda）將關閉其位於廣州的工廠。美聯社
日系車企在中國銷售量大幅下滑，本田汽車（Honda）將關閉其位於廣州的工廠。美聯社

日系車企不敵中國電動品牌攻勢，在中國銷售量大幅下滑，本田汽車（Honda）作出調整因應，將關閉其位於廣州的工廠；位於武漢的工廠規劃於11月停產休業。

本田中國3日公布2024年6月和上半年汽車銷售量。數據顯示，本田汽車今年6月在中國汽車銷售量6萬8966輛，較去年同期驟減39.04%；今年1至6月、上半年汽車累計銷售量41萬5906輛，較去年同期下滑21.48%。

第一財經今天報導，本田汽車將作出重大調整，即將關閉或停產其在中國的7家燃油車工廠中的2家，其設於廣東省廣州市的工廠將於10月關閉；其設於武漢的工廠將於11月停產休業，工廠內零組件生產和研究設施保留。

報導指出，本田汽車關停工廠後，將使其在中國的燃油車年產能由149萬輛縮減至100萬輛，減產約50萬輛，約占本田汽車全球產能1成。本田汽車另也計劃建設2家新電動車廠，目標在今年開始生產。

本田汽車發言人表示，這個措施是本田汽車回應中國市場變化的一部分，隨著中國汽車市場的快速發展，特別是在電動車市場領域，本田汽車正在面臨來自中國自主品牌的強烈競爭壓力。

報導提到，隨著中國電動車自主品牌競爭力不斷地提升，日系合資品牌在中國市占率逐漸下降，中國乘聯會數據顯示，今年6月，日系車在中國銷售量約25.19萬輛，年減25.3%；今年1至6月，日系車在中國累計銷售量約146.60萬輛，年減12.4%。

日系車企在中國市場占比下滑，中國電動車品牌在東南亞市場也挫敗了日系車企。

報導指出，日系車企鈴木（Suzuki）、速霸陸（Subaru）今年6月宣布將關閉泰國工廠，本田汽車7月宣布在泰國年產能從27萬輛降逾50%；比亞迪、廣汽埃安、哪吒汽車、深藍汽車等多家中國電動車企業則在泰國投入生產，中國電動車企正以比亞迪為首，在泰國與日系車企展開價格戰。

品牌 本田 電動

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