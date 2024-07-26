大陸央行操作MLF 寬鬆信號亮

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
人行調降MLF利率20個基點。 （中新社資料圖片）
人行調降MLF利率20個基點。 （中新社資料圖片）

中國人民銀行（大陸央行）昨（25）日意外展開中期借貸便利（MLF）公開市場操作，操作量人民幣2,000億元，並明確採用利率招標方式，得標利率2.3%，較前次下調20個基點（0.2個百分點）。

專家指出，這次MLF操作是在沒有近期到期的情況下進行的，表明人行有意發出寬鬆信號，且作為中期政策利率的MLF利率下調，不僅有助於保護銀行淨利差，亦可以促使降低融資成本、釋放流動性。

一財網報導，這是7月來二度操作MLF，本次MLF操作臨近月底，金融機構流動性需求明顯增加，貨幣市場利率有一定上行壓力，7月24日，銀行間隔夜和7天回購利率都在1.75%附近，較人行7月22日降息當天分別高9個和4個基點。

根據Wind資料，人行8月15日將有人民幣4,010億元MLF到期。部分MLF參與機構的交易員也提到，他們在此次需求報送中前瞻考慮下個月的到期量，甚至考慮人行可能的賣出國債操作。人行此次MLF操作淨投放人民幣2,000億元，較好滿足了金融機構的流動性需求。

招聯首席研究員董希淼表示，月底加碼操作MLF，在未進行降準的情況下向市場注入中期流動性，將可更好地維護月底乃至下半年市場流動性合理充裕。

中國人民銀行 人民幣

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