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陸六大國銀調降定存利率 五年期從2%跌到「1字頭」

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
時隔七個月後，大陸國有銀行再度調降存款利率。 （中新社）
時隔七個月後，大陸國有銀行再度調降存款利率。 （中新社）

大陸六大國有銀行昨（25）日集體宣布，調降人民幣存款利率0.05個百分點至0.2個百分點不等，其中，五年期定存利率從原本2%跌到「1字頭」僅1.8%，這也是時隔七個月後，大陸國有銀行再度調降存款利率。

這意味著，如果存款人民幣100萬元存五年期，到手利息由之前的人民幣10萬元降至9萬元，約減少人民幣1萬元。

工商銀行定存利率調整概況
工商銀行定存利率調整概況

工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行、交通銀行以及郵政儲蓄銀行等六大國有銀行集體宣布，自7月25日起調整人民幣存款利率。其中，二年期以上整存整取存款利率下調幅度最大，達20個基點（0.2個百分點）。

工商銀行網站資訊顯示，25日執行最新人民幣存款利率：整存整取三個月、半年、一年、二年、三年、五年的利率分別為1.05%、1.25%、1.35%、1.45%、1.75%和1.8%。活期存款利率0.15%。

這是六大國有銀行今年來首度調降存款利率，與七個月前調降幅度相比，調降的力度及調降後的存款利率水準保持一致。

事實上，在7月貸款市場報價利率（LPR）調降10個基點後，市場對本次存款利率調降已有預期。目前一年期LPR為3.35%，五年期以上LPR為3.85%。

部分中小銀行近期也在調降利率，雲南、廣西等地有多家銀行對存款掛牌利率進行調整，降幅可達40個基點。

中泰證券銀行業首席分析師戴志鋒近期在報告中指出，從近期LPR以及存款利率的調整來看，人行每次下調LPR，接著大行就會下調掛牌存款利率，一方面負債端配合資產端下調，同時也為資產端進一步下調打開空間。

光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，近年來，大陸宏觀經濟波動、銀行持續讓利實體經濟，導致銀行存放款利差持續收窄，部分銀行壓力較大。銀行充分利用存款利率市場化調整機制，為存款進行合理重定價，一方面，緩解存放款利差壓力，增強銀行經營穩健性；另一方面，為銀行進一步降低實體經濟融資成本拓展空間。

實際上，大陸銀行淨利差收窄問題備受關注。據大陸國家金融監督管理總局披露的數據，截至今年第1季末，商業銀行淨利差降至歷史低位1.54%，較年初下降15個基點，跌破淨利差1.8%的警戒線。

周茂華指出，從目前銀行淨利差壓力、存款市場結構失衡、引導實體經濟融資成本進一步下降、市場利率維持低位等方面看，大陸國內存款利率仍有下調可能。


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