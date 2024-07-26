人民幣噴發 攀兩個半月高點

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導

日圓狂升，帶動人民幣匯率突然大爆發，昨（25）日在岸價（CNY）下午盤收報7.2203，較上一交易日強升557點或0.77%。離岸人民幣（CNH）昨日一度漲逾600點，盤中觸及7.2029逾兩個半月新高。

分析人士認為，人民幣大爆發，原因來自內外兩個方向。外部因最近日圓接連走強，昨日再度大漲近1%，而最近半年時間，日圓和人民幣之間的聯動較為密切，日圓升值往往也會帶動人民幣階段走強；內部來看，中國人民銀行（大陸央行）持續打出政策組合拳，釋放穩經濟信號，提振市場信心，亦有利人民幣走強。

近日大陸央行開始降息，市場已經開始醞釀大陸國內經濟走強的預期。中共三中全會指出，今年5%左右的經濟增長目標必須要完成，這被市場解讀為，短期經濟穩增長訴求正在提高，三中全會帶來的改革預期也在減輕人民幣匯率的壓力。

美元指數走弱也是人民幣轉強的主要原因。近期數據均指向美國經濟有望回落，進一步推升市場對美國聯準會的降息預期。與此同時，市場也在預期，川普重新執政之後，或仍將採取弱美元的策略，以促使其製造業回流和商品出口。

人民幣匯率 大陸央行 日圓

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