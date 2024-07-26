香港好物節商品 進軍陸電商市場

首屆香港好物節將於8月1日至8月31日舉辦，逾230個香港品牌將進軍中國大陸電商市場。

中新社報導，香港特區行政長官李家超在2023年施政報告提出，要協助香港中小企拓展大陸電商業務，提升香港品牌知名度和拓展內銷市場。在特區政府支持下，香港貿易發展局舉辦首屆香港好物節於24日在港舉行啟動禮，特區政府財政司司長陳茂波親自上鏡為好物節拍攝宣傳片，支持香港商戶。

香港貿易發展局助理總裁梁國浩說，大陸電商發展蓬勃，香港不少中小企不熟悉大陸電商市場。盼通過香港好物節為商戶累積實戰經驗，了解大陸電商運作模式，為拓展電商業務作準備。

梁國浩介紹，首屆香港好物節的活動分為兩部分，一是整個8月向消費者提供優惠，同時在大陸各大網絡平台投放廣告，引流至港商網店；二是邀請大陸知名主播為其中60個品牌直播帶貨。

澳至尊國際控股有限公司創辦人兼行政總裁蔡志輝分享經驗時說，8年前他學習做電商，大陸電商生態成熟，每兩至三年就有轉變。我們現在有自己的直播間，和大陸知名主播合作做直播，帶動了銷量。

蔡志輝認為，今次活動由特區政府牽頭，讓更多香港品牌有機會加入好物節的資源網絡。他表示，很多大陸民眾對香港產品情有獨鍾，品質把關和營商信譽是香港品牌的優勢，希望通過好物節繼續發揮這些優勢，並帶來經濟收益。

據悉，參與首屆香港好物節的品牌涵蓋服裝配飾、個人護理化妝、生活家品、經典食品、數位潮玩，以及滋補養生保健產品六個類別。